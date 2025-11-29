Thailands Xing Mobility und der deutsche Entwicklungsdienstleister Ideenion wollen gemeinsam Batteriesysteme für Fahrzeuge, Marineplattformen und stationäre Speicher entwickeln. Die Integration der Akkus denken die Partner dabei gleich mit. Der Schwerpunkt soll auf dem europäischen Markt liegen. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre jeweiligen Stärken in die Entwicklung einzubringen. Xing Mobility ist im Kern ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.