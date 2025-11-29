Hannover/Bonn (ots) -Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) kritisiert die Ankündigung der Bundesregierung, das europäische Verbrenner-Aus lockern zu wollen. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte die Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion: "Wir haben diese Woche erlebt, dass die Koalition gesagt hat, Klimaschutz interessiert uns wirklich gar nicht." Die schwarz-rote Regierungskoalition stelle mit dem Verbrenner-Aus "auf europäischer Ebene zentrale Klimaschutzentscheidungen" infrage. "Das ist aus meiner Sicht eine zukunftsvergessene Politik." Katharina Dröge erklärte, Friedrich Merz sei "der falsche Bundeskanzler" und er mache "die falsche Politik". Das zeige sich auch beim "Chaos über die Rente, wo die Koalition sich vollständig zerlegt hat". Das schaffe "eine Art von Verunsicherung im Land, die ich für fatal halte", so Katharina Dröge.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/olyPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6168774