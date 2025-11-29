Die deutsche Biotech-Szene befindet sich im Aufschwung. Und auch im Hinblick auf M&A ging es zur Sache: CureVac schließt sich mit BioNTech zusammen, Novo Nordisk riss sich im März 2024 Cardior aus Hannover unter den Nagel. Peter Ruile war bei der Transaktion als VP Business Development & Licensing involviert. Der Manager ist nun bei der Biotech-Firma 4TEEN4 tätig. DER AKTIONÄR hat Ruile und den Finanzvorstand der Gesellschaft, Dr. Kilian von Seldeneck, auf der BIO Europe in Wien interviewt ...

