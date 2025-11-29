Wochenrückblick - KI-Sorgen vorüber?







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Märkte haben sich erholt. Die schwarz-rote Koalition hat weitere Förderungen für die Autoindustrie beschlossen. Großbritannien hat einen neuen Haushalt verabschiedet. Unternehmensnachrichten kamen von Bayer, Google, Puma und der Deutschen Börse.



Globaler Aktienmarkt - die Unsicherheit ist zurück



Am Freitagmorgen lag der DAX rund 3 Prozent über dem Schlusskurs der Vorwoche. Der S&P 500 schloss am Donnerstagabend mehr als 3 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs. Der Nasdaq- 100 Index konnte im gleichen Zeitraum über 4 Prozent zulegen, der Dow Jones mehr als 3 Prozent.





















Was ist auf politischer Ebene passiert?



Die schwarz-rote Koalition hat eine Förderung für Haushalte mit bis zu 80.000 Euro Jahreseinkommen beim Kauf oder Leasing von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen beschlossen. Zusätzlich will sie sich laut DPA bei der EU für eine Lockerung des Verbrenner-Aus ab 2035 einsetzen.











Was war auf konjunktureller Ebene wichtig?



Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich im November laut Ifo-Geschäftsklimaindex leicht verschlechtert und fiel von 88,4 auf 88,1 Punkte. Die britische Regierung präsentierte einen neuen Haushaltsentwurf, der ab 2029/30 jährlich rund 26 Milliarden Pfund zusätzlich einbringen soll, vor allem durch höhere Belastungen für Privatpersonen und weitere Steuern.











Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?



Bayer hat von der US-Behörde FDA eine Fast-Track-Genehmigung für ein Schlaganfallmedikament erhalten. Die Aktie reagierte darauf am Montag mit einem Anstieg von über 10 Prozent.



Meta steht offenbar in Verhandlungen mit Google über den Kauf von Googles KI-Chips. Diese Nachricht warf Fragen zu Nvidias Marktposition auf, während Google davon profitieren konnte.



Für Puma gibt es offenbar mehrere Übernahmeinteressenten, darunter die chinesische Anta Sports Group. Die Aktie von Puma stieg am Donnerstag nach dieser Nachricht um über 15 Prozent.



Die Deutsche Börse AG plant offenbar die größte Übernahme ihrer Geschichte: Sie möchte die Fondsverwaltungsplattform Allfunds für 5,3 Milliarden Euro kaufen.





















