Es gibt Jahre, in denen Märkte so tun, als wären sie ein Wellnesstempel - ruhig, entspannt, kaum Puls. Und dann gibt es den Bitcoin. Wer 2025 auf der Suche nach Nervenkitzel war, fand ihn nicht im DAX, sondern dort, wo Kurse lieber Achterbahn fahren als Seitwärtsgänge einlegen. Die Kryptowährung lieferte erneut ein Spektakel ab, das am Ende überraschend wenig Ertrag brachte. Erst runter, dann hoch, erneut zurück - und am Ende des Jahres kaum Veränderung. Die Märkte haben eben ihren eigenen Sinn ...

