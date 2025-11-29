Sollte die Jahresendrallye noch kommen, dann könnten diese Aktien perfekt sein, denn sie steigen statistisch gesehen fast immer im Dezember. Saisonalität ist ein wichtiger Faktor an der Börse. Sie drückt aus, wie sich Assetpreise in einem bestimmten Zeitraum verhalten, und betrachtet dabei die historische Entwicklung in den vergangenen Jahren. Viele Trader nutzen sie zudem, um auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse Positionierungen vorzunehmen. ...

