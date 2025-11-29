Laut einer neuen Studie der Bank of America haben diese Aktien jetzt ein extrem starkes Momentum, das sie noch weiter nach oben befördern könnte. Hier kann sich ein genauerer Blick für Anleger lohnen: Die Bank of America hat ein weiteres Mal eine Neuauflage der "Triple Momentum"-Analyse veröffentlicht. Darin kombinieren die Experten Gewinn-, Kurs- und Nachrichtenmomentumindikatoren mit der Positionierung von Long-only Fonds, um zu ermitteln, bei ...

