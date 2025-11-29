Topgewinner Ceotronics: Der Firmenchef blickt im Interview auf ein starkes Jahr zurück und freut sich auf die Zukunft. Jetzt neue Einstiegschancen bei weiteren Hot-Stocks.Als ich vor über zehn Jahren das erste Mal über den Polizei- und Bundeswehr-Funk-Spezialisten schrieb, überraschte CEO Thomas H. Günther mit einer Gewinnwarnung. Ich lernte schnell: Ceotronics ist von Großprojekten abhängig. Auch 2025 gab es wegen der Neuwahlen wieder Verzögerungen hinsichtlich der Auftragsvergaben seitens der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.