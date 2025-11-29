© Foto: adobe.stock.com

Da braut sich etwas zusammen. Pünktlich zum Wochenende knallte es gewaltig. Der Silberpreis sprang auf ein neues Rekordhoch und pulverisierte damit das bisherige. Ist das der Start einer fulminanten Jahresendrallye?Explosionsgefahr bei Silber Silber ließ am gestrigen Freitag nichts anbrennen und jagte auf ein neues Rekordhoch. Die Vehemenz und die Dynamik des Ausbruchs lassen eine Fortsetzung des Preisanstiegs in den kommenden Tagen und Wochen erwarten. Einmal mehr bestätigte sich somit die Annahme, dass Rücksetzer bei Silber (und Gold) antizyklische Einstiegschancen offerieren. Bei Silber besteht zweifelsohne Explosionsgefahr. Das in zurückliegenden Silber-Kommentierungen immer wieder …