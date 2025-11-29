Porsche steckt mitten in einer der schwierigsten Phasen seit dem Börsengang. Sinkende Nachfrage, Kostenlast und verfehlte Erwartungen drücken auf die Stimmung - und Börsianer warnen bereits vor einem möglichen Kurseinbruch, sollte sich die Lage nicht bald stabilisieren.Margendruck statt Premium-Glanz Die Profitabilität befindet sich aktuell in einer ungewohnten Schieflage. Die operative Marge rutschte zuletzt auf ein Niveau, das für einen ...

