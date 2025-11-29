Solana gewinnt wieder an Stärke: Fünf Schlüsselprojekte treiben das Ökosystem voran

Nach einer intensiven Schwächephase zeichnet sich im Kryptomarkt eine erste Stabilisierung ab. Bitcoin steigt wieder über 90.000 US-Dollar und auch Solana legt auf Wochensicht rund fünf Prozent zu. Trotz eines Rückgangs von mehr als 30 Prozent in den letzten drei Monaten sehen Analysten jetzt Chancen - denn mehrere strukturelle Wachstumstreiber im Solana-Ökosystem gewinnen deutlich an Bedeutung. VanEck-Experten haben fünf Projekte identifiziert, die Solanas Entwicklung maßgeblich prägen.

Pump.fun und Phantom: Nutzerwachstum und einfache Onboarding-Prozesse

Zu den stärksten Wachstumstreibern zählt laut VanEck pump.fun. Die Plattform fungiert als Magnet für neue Nutzer und erzeugt regelmäßig enormes Transaktionsvolumen auf Solana. Das Modell ist leicht verständlich: Nutzer können innerhalb von Sekunden eigene Tokens erstellen - ohne technische Kenntnisse. Zeitweise entfielen über 90 Prozent des Solana-Volumens auf pump.fun-Assets, was zu hohen Einnahmen für Staker führte. Der Netzwerkeffekt sorgt dafür, dass die Plattform trotz zunehmender Konkurrenz weiterhin dominant bleibt.

Ebenfalls zentral für Solanas Wachstum ist die Wallet Phantom, die als intuitiver On-Chain-Browser fungiert. Die App kombiniert Self-Custody, integrierte Swaps, NFT-Funktionen, Sicherheitstools und Mini-Apps - und wird im Schnitt über zwölfmal pro Tag geöffnet. Damit ist Phantom für viele Neulinge der erste Kontaktpunkt mit Solana. Geplante Features wie Identitätsdienste, Payments und neuartige App-Formate wie Actions und Blinks könnten Phantom langfristig zu einem Hauptzugangskanal für das gesamte Ökosystem machen.

Helium, Jupiter und Kamino: Infrastruktur für Skalierung und Liquidität

Das DePIN-Vorzeigeprojekt Helium zeigt, wie Solana als Betriebssystem für groß angelegte Infrastruktur dienen kann. Seit der Migration 2023 wurden fast eine Million Hotspot-NFTs mithilfe von State-Compression geprägt. Helium betreibt ein dezentrales 5G-Netzwerk und verbindet reale Mobilfunkdienste mit Solanas DeFi-Landschaft. Mit über 1,5 Millionen US-Dollar monatlichem Umsatz und mehr als 700 Prozent Wachstum im Jahresvergleich setzt das Projekt neue Maßstäbe.

Als zentrales Handelszentrum gilt Jupiter, das Spot- und Perpetual-Trading bündelt. Mit einem Volumen von über 17,4 Milliarden US-Dollar in den letzten 30 Tagen generiert Jupiter nahezu eine Milliarde US-Dollar jährliche Gebühren und dominiert damit das Solana-Trading. Die Liquidations-Engine und das umfassende Routing-Netzwerk verschaffen der Plattform einen deutlichen Vorsprung.

Kamino Finance bildet das Liquiditätsfundament im Solana-Ökosystem. Mit Einlagen von rund 2,74 Milliarden US-Dollar und Krediten über 1,36 Milliarden US-Dollar bietet das Protokoll ein tiefes Finanzierungssystem für Trader, Market Maker und Liquidity Provider. 95 Millionen US-Dollar Jahresumsatz und starke Netzwerkeffekte sichern Kamino einen kaum einholbaren Vorsprung gegenüber anderen Kreditprotokollen.

Best Wallet: Einfacher Einstieg und exklusive Vorteile mit dem BEST-Token

Neben Solana selbst gewinnt auch die Best Wallet zunehmend an Bedeutung. Sie verfolgt das Ziel, den Zugang zu Kryptowährungen so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Mit dem Launch des nativen BEST-Tokens erhält das Ökosystem einen zentralen Baustein, der neue Funktionen freischaltet und den Nutzerkomfort erhöht.

Der BEST-Token bietet unter anderem:

Priorisierten Zugang zur digitalen Best Card

Sofortiges Bezahlen mit Kryptowährungen ohne vorherige Fiat-Konvertierung

Reservierte Plätze für die physische, kostenlose Best Card

Höhere Cashback-Stufen für BEST-Staker

Zugriff auf Premium-Funktionen wie Cross-Chain-Routing und ein Netzwerk mit über 330 DEXs

Durch diese Vorteile positioniert sich Best Wallet als vielseitige Multichain-Lösung, die sowohl Einsteigern als auch aktiven Krypto-Nutzern Mehrwert bietet.

