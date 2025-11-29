© Foto: Eibner-Pressefoto/Jonas Lohrmann - Eibner-Pressefoto

Electronic Arts verschwindet nach einem Milliardenkauf von der Börse. Der Deal verschiebt die Machtverhältnisse in der Gaming-Branche - und eröffnet neue Chancen für Anleger.Electronic Arts (EA) verschwindet nach einer Übernahme im Wert von 55 Milliarden US-Dollar aus dem Blick der Börse. Für den TD-Cowen-Analysten Douglas Creutz ist das ein schmerzhafter Verlust, weil er in EA einen der verlässlichsten Indikatoren für die 400 Milliarden US-Dollar schwere Spieleindustrie sah. Er warnt, Anleger könnten künftig Branchen mit mehr großen börsennotierten Namen bevorzugen. Rekordrally und neue Blockbuster Der Rückzug von EA fällt in eine Phase extremer Kursstärke. Sony und Square Enix erreichen …