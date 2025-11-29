Der Arbeitsmarkt wandelt sich. Ein Stanford-Abschluss ist längst keine Garantie mehr für eine erfolgreiche Karriere. Deshalb lernen Informatikstudent:innen jetzt, wie sie mit KI programmieren können. An vielen Universitäten ist der Einsatz von KI-Tools verboten. In einem Kurs an der Stanford University gilt das genaue Gegenteil: Wie Business Insider berichtet, will der Dozent seinen Student:innen hier das Programmieren beibringen, ohne dass sie selbst ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.