Summary: Dynamisches Kerngeschäft: Ottobock wächst im laufenden Jahr deutlich und zeigt eine stabile Nachfrage in allen Regionen. Steigende Profitabilität: Das Unternehmen verbessert seine Margen spürbar und profitiert von Skaleneffekten sowie einem wachsenden Anteil hochmargiger Premiumprodukte. Starke Cash-Generierung: Der operative Mittelzufluss fällt deutlich höher aus als im Vorjahr und stärkt die finanzielle Flexibilität nach dem Börsengang. Technologischer Vorsprung: Innovationen in Prothetik, Neuro-Orthetik, Exoskeletten und digitale Prozessketten sichern Ottobock eine führende Position ...

