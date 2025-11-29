Summary: Dynamisches Kerngeschäft: Ottobock wächst im laufenden Jahr deutlich und zeigt eine stabile Nachfrage in allen Regionen. Steigende Profitabilität: Das Unternehmen verbessert seine Margen spürbar und profitiert von Skaleneffekten sowie einem wachsenden Anteil hochmargiger Premiumprodukte. Starke Cash-Generierung: Der operative Mittelzufluss fällt deutlich höher aus als im Vorjahr und stärkt die finanzielle Flexibilität nach dem Börsengang. Technologischer Vorsprung: Innovationen in Prothetik, Neuro-Orthetik, Exoskeletten und digitale Prozessketten sichern Ottobock eine führende Position ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt