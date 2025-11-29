Mit der Video-App Sora 2 begeistert OpenAI Millionen Nutzer:innen - und sorgt gleichzeitig für massive Kritik. Eine Untersuchung zeigt: Selbst Minderjährige können gewaltvolle KI-Clips erstellen. Nutzer:innen lieben Sora 2, denn mit der Video-App von OpenAI scheint nahezu alles möglich zu sein. Clips, in denen der Kopf von CEO Sam Altman aus einer Toilette guckt, sind genauso schnell erstellt wie Shampoo-Werbespots mit Adolf Hitler. Genau das sorgt ...

