Bitcoin Preis erholt sich stark, während Trader auf einen Anstieg zurück in Richtung 100000 setzen

Nach einem der schwersten Monate des Jahres hat sich der Bitcoin Preis spürbar stabilisiert. Von Tiefständen knapp über 80000 USD erholte sich BTC zuletzt in den Bereich um 90000 bis 92000 USD.

Am 29. November 2025 notiert Bitcoin laut mehreren Anbietern rund um 91000 USD. Die jüngste Panikphase klingt ab. Trader richten ihren Blick wieder stärker auf technische Signale und makroökonomische Trends. Erwartete Zinssenkungen, leicht positivere Wirtschaftsdaten und ein stabiler Aktienmarkt liefern zusätzlichen Rückenwind.

Warum Trader den Bereich um 100000 wieder ins Visier nehmen

Die technische Lage hat sich aufgehellt. Entscheidend ist, dass Bitcoin nach der Kapitulation in Richtung 80000 USD einen klaren Erholungsimpuls gezeigt hat. Mehrere Analysten sehen den Bereich zwischen 87000 und 88000 USD als erste wichtige Unterstützung.

Aktuell konzentriert sich der Markt auf zwei Zonen:

Die Widerstandsregion zwischen 92000 und 95000 USD.

Ein mögliches Ausbruchsziel zwischen 98000 und 102000 USD.

Die Marke von 100000 USD bleibt psychologisch erheblich. Trader achten auf steigendes Volumen über 95000 USD und auf die Spot Nachfrage aus den USA. Ein Fall unter 87000 USD würde das Chartbild dagegen wieder eintrüben.

Fundamentale und institutionelle Faktoren hinter der Erholung

Neben der reinen Chartlage stützen mehrere Fundamentaldaten die Erholung. Spot Bitcoin ETFs, die zuvor deutliche Abflüsse verzeichnet hatten, melden wieder erste Zuflüsse. Diese Entwicklung deutet auf vorsichtig zurückkehrendes institutionelles Kapital hin.

Zudem ist die Coinbase Premium wieder positiv. Das zeigt, dass die US Nachfrage nach physischem Bitcoin zunimmt.

Makroökonomisch rückt die Aussicht auf niedrigere Zinsen im Jahr 2026 in den Vordergrund. Niedrigere Renditeerwartungen stärken Risikoassets wie Bitcoin und können neue Kaufimpulse auslösen.

Bitcoin Hyper als Layer 2 Profiteur des Marktaufschwungs

Mit der Stabilisierung des Bitcoin Marktes wächst auch das Interesse an Projekten, die sich direkt auf das Bitcoin Narrativ stützen.

Bitcoin Hyper gehört dabei zu den auffälligsten Namen. Das Projekt entwickelt eine Layer 2 Lösung, die eine Solana Virtual Machine und schnelle Rollups auf Bitcoin nutzt.

Der Presale gehört zu den größten des laufenden Zyklus. Mehrere Quellen bestätigen eine eingesammelte Summe von rund 28,5 Mio. USD.

Staking ist bereits verfügbar. Über 1,3 Mrd. HYPER Token sind gebunden, bei etwa 40 % APY.

Analysten argumentieren, dass Layer 2 Projekte auf Bitcoin in einem stabilen oder steigenden Marktumfeld überdurchschnittlich profitieren können. Wer auf eine Rückkehr in Richtung 100000 USD setzt, sieht Bitcoin Hyper deshalb als zusätzliche Hebelposition auf das Bitcoin Narrativ.

Wichtig ist jedoch der Hinweis, dass Presale Projekte höhere Risiken tragen. Technische, regulatorische und Markt Unsicherheiten müssen einkalkuliert werden.

Blick auf die kommenden Wochen: Szenarien und Risiken

Für die nächsten Wochen stehen zwei realistische Szenarien im Fokus. Im bullischen Szenario behauptet Bitcoin die Zone über 90000 USD, überwindet mit Volumen die 95000 USD Marke und nähert sich der psychologischen 100000 USD Region. Einige Modelle sehen Zwischenziele bis 102000 USD, sofern der Ausbruch gelingt.

Ein neutrales Szenario sieht eine Konsolidierung zwischen 87000 und 95000 USD. Dadurch würde der Markt die Erholung verdauen und neue fundamentale Impulse abwarten.

Das bearische Szenario bleibt möglich. Ein klarer Rückfall unter 87000 USD könnte einen erneuten Test der 80000 USD Zone auslösen, vor allem bei erneuten Liquidationen im Derivatemarkt oder negativen Makro Daten.

Für Projekte wie Bitcoin Hyper hätte dies unmittelbare Folgen. Presales reagieren empfindlich auf Marktstimmung. Ein anhaltend starker Bitcoin Preis könnte Kapital in das Narrativ Bitcoin Layer 2 lenken. Ein erneuter Marktdruck würde risikoreiche Projekte dagegen bremsen.

Fazit

Bitcoin hat sich nach einem heftigen Rückschlag wieder stabilisiert. Mit Kursen über 90000 USD, positiven ETF Signalen und einer verbesserten US Nachfrage stehen die Chancen auf einen erneuten Angriff auf die 100000 USD Marke besser als noch vor wenigen Wochen.

Ob dieser Schritt gelingt, hängt von der Widerstandszone bei 92000 bis 95000 USD ab und davon, ob das institutionelle Kapital weiter zurück in den Markt fließt.

Projekte wie Bitcoin Hyper profitieren von dieser Gesamtlage. Mit rund 28,5 Mio. USD eingesammeltem Kapital, live Staking mit etwa 40 % APY und einem klaren Layer 2 Fokus positioniert sich das Projekt als spekulativer Profiteur einer möglichen Bitcoin Fortsetzung.

Die Ausgangslage bleibt jedoch zweigeteilt. Bitcoin zeigt klare Stärke, aber das Erreichen von 100000 USD ist kein Selbstläufer. Wer zusätzlich Bitcoin Hyper ins Auge fasst, setzt auf eine verstärkte Wette im gleichen Narrativ und sollte sich der erhöhten Risiken bewusst sein.