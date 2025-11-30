EQS-News: Chengdu Science and Technology Bureau / Schlagwort(e): Miscellaneous

CHENGDU, China, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Chengdu, die Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, hat ihren Platz als einer der führenden globalen Innovationszentren gefestigt und ist im Global Innovation Index 2025 auf Platz 24 geklettert, weil die Stadt während des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) die nationalen Ziele im Bereich Wissenschaft und Technologie erreicht hat. Eine wichtige nationale Strategie ist es, die Region Chengdu-Chongqing zu einem einflussreichen Zentrum für wissenschaftliche und technologische Innovationen zu machen. Die Western (Chengdu) Science City hat sich zu einem wichtigen Teil dieser Veränderung entwickelt und ein hochkarätiges Innovationsökosystem aufgebaut, das ein nationales Labor, vier nationale Innovationszentren, zehn große wissenschaftliche Infrastrukturen und vier Tianfu-Labore umfasst. Etwa 96 nationale Innovationsplattformen - darunter das Nationale Innovationszentrum für Präzisionsmedizin und das Nationale Supercomputing-Zentrum - haben ihre Arbeit aufgenommen, dazu kommen 27 nationale Forschungseinrichtungen und 65 gemeinsame Innovationsprojekte mit Universitäten und Forschungsinstituten. Chengdu hat sich frühzeitig um die Förderung von Zukunftsbranchen bemüht und Umsetzungsrichtlinien für 24 Sektoren, darunter humanoide Robotik und flexible Displaytechnologie, herausgegeben. Die Stadt hat das im Juli dieses Jahres noch mal angeheizt, indem sie einen 100 Milliarden Yuan (14,1 Milliarden Dollar) schweren Fonds für Zukunftsbranchen aufgelegt hat, der auf Hardtech-Startups abzielt. Die Online- und Offline-Servicesysteme, die durch "Sci-Tech Express plus Sci-Tech Island" repräsentiert werden, haben die Kommerzialisierung von Innovationen vereinfacht. Die Offline-Plattform Sci-Tech Island hat 102 Dienstleister, die 104 verschiedene Services anbieten, während die Online-Plattform Sci-Tech Express schon über 200.000 Mal für Wissenschafts- und Technologieunternehmen da war. Von den World University Games 2021 in Chengdu, wo über 170 Tech-Produkte die Veranstaltungsorte und das Zuschauererlebnis verbessert haben, bis hin zu KI-gesteuerten Reha-Robotern, die jetzt älteren Menschen helfen, ist Innovation im Stadtleben echt spürbar geworden. Die Stadt hat auch ein intelligentes Sicherheitsüberwachungsnetz für unterirdische Rohrleitungen, Brücken und Tunnel eingerichtet. Laut dem Wissenschafts- und Technologieministerium von Chengdu umfasst die Innovationslandschaft der Stadt mittlerweile mehr als 14.500 nationale Hightech-Unternehmen und 354 nationale "kleine Giganten", also kleine und mittlere Unternehmen, die sich auf Nischenbereiche spezialisiert haben. Die Stadt hat fünf nationale Demonstrationszentren für Innovation und Unternehmertum, 76 nationale Inkubatoren und Makerspaces sowie weitere 76 provinzielle und kommunale Inkubatoren mit 5.702 laufenden Projekten eingerichtet. Talentinitiativen haben dazu beigetragen, dass die Stadt sechs Jahre in Folge den Titel "Chinas attraktivste Stadt für Talente" erhalten hat. Politische Durchbrüche bei den Rechten an geistigem Eigentum haben 36 lokale Universitäten und Forschungsinstitute dazu veranlasst, mehr als 2.000 Eigentumsnachweise zu erbringen und 588 Unternehmen mit fast 21 Milliarden Yuan an sozialen Investitionen zu gründen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833932/image_5000783_6608596.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/chengdu-wird-zum-globalen-innovationszentrum-wahrend-der-laufzeit-des-14-funfjahresplans-302628546.html



