Beijing (ots/PRNewswire) -Der im Südwesten Chinas ansässige Hersteller von veredeltem Zinn Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. beschleunigt sein Tempo, um mit innovationsgetriebenem Wachstum jetzt tiefer in den globalen Zinnmarkt einzudringen.Nach jahrhundertelangen Bemühungen hat der chinesische Zinnindustrieriese eine vollständige Industriekette aufgebaut, die den Abbau, die Verarbeitung, die Verhüttung, Zinnmaterialien, Zinnchemikalien und das damit verbundene Recycling umfasst und ihn in den letzten zwei Jahrzehnten zum weltweit größten Hersteller von raffiniertem Zinn gemacht hat.Heute finden die Produkte und Materialien des Unternehmens breite Anwendung in der Luftfahrt, der 5G-Kommunikation, bei PV-Batterien und Halbleiterchips, wodurch es sich einen festen Platz in der globalen Zinnindustrie erobern konnte.Im Zeitraum 2021-2025 etablierte das Unternehmen das "4+2"-Industriemodell, bei dem Nichteisenmetallrohstoffe, Lieferkette und Logistik, neue Materialien und Tiefenverarbeitung sowie Vermögensverwaltung und unterstützende Branchen zusammen mit Plattformen für wissenschaftliche und technologische Innovation und Talentförderung die Säulen seines Kerngeschäfts bilden.Sun Yong, Vorsitzender der Yunnan Tin Group, sagte, dass ein solches industrielles Muster nicht nur die bestehenden Vorteile des Unternehmens stärke, sondern auch eine solide Grundlage für zukunftsorientierte Bereiche schaffe. Seit 2021 hat das Unternehmen 17 weitere Innovationsplattformen und -einrichtungen auf Landes- und Provinzebene ins Leben gerufen.Auf diese Weise entstand eine breite Palette innovativer Technologien, die Engpässe bei hochwertigen Loten, Lötflussmitteln, ITO-Target-Materialien und hochreinen Materialien für Halbleiter überwinden.Für die nächsten fünf Jahre hat die Yunnan Tin Group einen Entwicklungsplan aufgestellt, der eine spezielle Kampagne zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der mittleren und hochwertigen Materialien vorsieht, so Sun.Anstelle von vereinzelten Durchbrüchen strebt das Unternehmen laut Sun systematische Vorteile an und verlagert seinen Fokus derzeit auf innovationsgetriebene Wertschöpfung.In der neuen Ära unternimmt die Yunnan Tin Group verschiedene Anstrengungen, um ihre globale Präsenz auszubauen: Sie nutzt eine globale Perspektive, um die Zukunft zu gestalten, beteiligt sich an der Belt and Road-Kooperation und beschleunigt ihre internationalen Aktivitäten.Sun skizzierte in diesem Zusammenhang drei Prioritäten: die Öffnung und Zusammenarbeit zur Schaffung einer globalisierten Industriestruktur, die Einhaltung grüner Entwicklungsstandards, einschließlich der Entwicklung grüner Bergwerke, sauberer Produktion und Kreislaufwirtschaft, sowie ein qualitätsorientiertes Markenimage.Mit klaren Zielen und Produkten von höchster Qualität ist die Yunnan Tin Group entschlossen, ein führender Anbieter umfassender Lösungen für die globale Zinn- und Indiumindustrie zu werden, fügte Sun hinzu.