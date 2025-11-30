US-Privatanleger sind so bearish wie selten, sagen Sentiment-Forscher. Tatsächlich aber treibt ein gefährlicher Mix aus Bewertungsangst und FOMO die Märkte, erklärt unser Gastkolumnist Stefan Risse. Stimmungsindikatoren haben im Grunde genau einen Zweck: Man versucht an ihnen abzulesen, wie stark der Investitionstrieb der Anleger ist. Sind diese voll investiert, wird es gefährlich, denn wer soll dann zu noch höheren Kursen Aktien kaufen? Sitzen Anleger ...

