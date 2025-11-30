Mit dem quelloffenen Programm Actual Budget behaltet ihr eure Einnahmen und Ausgaben im Blick - ohne eure sensiblen Daten einem Drittanbieter zu übergeben. Wir haben uns das Open-Source-Tool für euch angeschaut. Das klassische Haushaltsbuch gibt es längst auch in digitaler Form. Apps wie Finanzguru oder Monefy kosten aber nicht nur Geld, sie setzen zwangsläufig einiges an Vertrauen voraus, denn am Ende lassen unsere Einnahmen und Ausgaben detaillierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n