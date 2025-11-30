Der weltweite Strombedarf steigt exorbitant, nur wenige Energiequellen können der Nachfrage entgegentreten… Kernenergie ist unverzichtbar in der Digitalisierung und KI!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 30.11.2025, 08:00 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

noch vor wenigen Jahrzehnten galt Öl als der wichtigste Schmierstoff für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung. Doch heutzutage brauchen wir Strom, bedingt durch die zunehmende Digitalisierung und die klimabedingte Elektrifizierung. Strom wird immer kritischer, weshalb es nicht verwunderlich ist, wenn die großen Wirtschaftsmächte alles daran setzen eine möglichst hohe Energieunabhängigkeit zu erreichen.

In dem kommenden Jahrzehnt wird der weltweite Stromverbrauch massiv steigen. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) prognostiziert der Bericht Electricity Mid-Year Update 2025 ein Wachstum der weltweiten Stromnachfrage von 3,3% im Jahr 2025 und 3,7% im Jahr 2026 - deutlich über dem Durchschnitt von 2,6% in den Jahren 2015 bis 2023. Getrieben wird dieses Plus vor allem durch steigende Nachfrage aus der Industrie, von Haushaltsgeräten und Klimaanlagen, den raschen Ausbau von Rechenzentren sowie die fortschreitende Elektrifizierung, unter anderem im Verkehrs- und Gebäudebereich.

Quelle: Internationale Energieagentur

Auf längere Sicht bis etwa 2035 erwarten die Experten, dass sich der Stromverbrauch um etwa 40% gegenüber dem heutigen Niveau erhöhen wird. Dieses Wachstum wird überwiegend von aufstrebenden Volkswirtschaften getragen, allen voran China, Indien und Südostasien.

Rechenzentren verbrauchen bereits heute ca. 1,5% des weltweiten Strombedarfs!

Rechenzentren, die KI-Anwendungen, Cloud-Dienste und Streaming ermöglichen, verbrauchen laut IEA bereits rund 1,5% des weltweiten Stroms - Tendenz stark steigend. Allein in Deutschland investiert die Schwarz-Gruppe über 11 Mrd. € in ein neues Mega-Rechenzentrum mit zunächst 200 MW Anschlussleistung und bis zu 100.000 KI-Chips.

Parallel plant die EU den Aufbau von bis zu fünf sogenannten AI-Gigafactories, jeweils mit mindestens 100.000 Hochleistungs-GPUs. Der Energiehunger der digitalen Infrastruktur explodiert - und macht zuverlässige, CO2-arme Stromquellen wie Kernenergie und damit Uran zur strategischen Schlüsselressource.

Kernenergie wird also zunehmend zum Mittel der Wahl! Und damit auch Uran!

Die Kernenergieerzeugung wird dieses Jahr einen neuen Rekordwert erreichen und 2026 weiter zulegen. Treiber sind die Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken in Japan, neue Reaktoren in China, Indien, Korea und weiteren Ländern sowie robuste Produktion in den USA und Frankreich.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet zwar rasant voran, doch selbst die IEA geht davon aus, dass zur sicheren Erreichung der Klimaziele zusätzlich grundlastfähige, CO2-arme Technologien nötig bleiben. Immer mehr Länder setzen deshalb wieder verstärkt auf Kernenergie als stabile Ergänzung zu Wind und Solar. Moderne Kernkraftwerke zählen zu den zuverlässigsten Stromquellen überhaupt und erreichen Kapazitätsfaktoren von rund 80 bis 90% - deutlich mehr als volatile erneuerbare Energien. Genau dieses verlässliche Grundlast-Profil macht Uran für Versorger und damit auch für Unternehmen wie Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) so strategisch wichtig.

Die USA setzt hier neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien vor allem auf den Ausbau der Kernenergie und fördert gleichzeitig die heimische Uranproduktion. Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) zählt nach der Übernahme von Nuclear Fuels zu den größten reinen US-Uran-Explorern. Das kombinierte Portfolio umfasst 12 Projekte mit rund 42.100 Hektar in fünf führenden Uran-Distrikten der USA und hat sehr gute Chancen in den nächsten Jahren einen substanziellen Beitrag zur heimischen "Stromsicherung" in den USA beizutragen.

Weltweiter Stromverbrauch geht in den nächsten 10 Jahren regelrecht durch die Decke!

Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) ist ein aufstrebender, reiner Uran-Explorer in den USA mit starkem Fokus auf strategisch wichtige Regionen. Die Kombination aus einem diversifizierten Projektportfolio (mit Cebolleta als Kernprojekt), erfolgreichen Bohrprogrammen, Kapitalzuflüssen und Akquisitionen (wie American Future Fuel und Nuclear Fuels) macht das Unternehmen zu einem der interessantesten Player im Uran-Universum.

Quelle: Premier American Uranium (Präsentation)

Deshalb Premier American Uranium!

Das Unternehmen verfügt über 12 Liegenschaften und damit über das größte Uranprojektportfolio in den USA

Premier American Uranium ist der aktivste Uranexplorer der USA mit den meisten Bohrmetern in 2024

In 2025 weitere 120.000 Fuß an Bohrungen in den Projekten Kaycee und Cyclone

Wirtschaftliche Bewertung und Aktualisierung der Mineralressourcen für das Premium-Uranprojekt Cebolleta in New Mexico

Abbau von über 18 Mio. Pfund U3O8 bei einer aktuellen Minenlaufzeit von ca. 13 Jahren in Cebolleta

Entspricht einem Nettobarwert von 83,9 Mio. USD

Und einem IRR nach Steuern von 17%

Erhebliches Potenzial durch Ausweitung der Lagerstätte Cebolleta und an allen anderen Liegenschaften

Starkes Wachstum auch durch erfolgreiche Akquisitionen (2024: American Future Fuel und 2025: Nuclear Fuels)

Durch die sehr aktive Bohrtätigkeit des Unternehmens an diversen Liegenschaften kann es jederzeit zu einem Volltreffer kommen, der die Werthaltigkeit der Firma auf ein völlig neues Niveau hebt.

Von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Rohstoff-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Premier American Uranium.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-insights-on-the-benefits-of-the-acquisition-of-nuclear-fuels/

Fazit: Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) liefert den Schmierstoff der Zukunft!

Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) verfügt über ein hervorragendes Uran-Produktportfolio. Mit seinen 12 Liegenschaften, allesamt in den USA, kann das Unternehmen auf beschleunigte Genehmigungsverfahren hoffen, da Trump auf Biegen und Brechen strategische Ressourcen sichern möchte, um den Strom bedarf langfristig zu sichern. Das Unternehmen verfügt bereits über eine stattliche Ressource, die sich aber auf Grund der sehr hohen Bohraktivität an verschiedenen Projekten jederzeit maßgeblich vergrößern kann.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Premier American Uranium, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2025,https://www.euronews.com/green/2025/11/12/rising-electricity-demand-drives-urgent-need-for-diverse-resilient-energy-iea-says

Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 26.11.2025 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20% oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen Autor< 0,5%: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Autor kein Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: US9168961038,CA2926717083,189388994,CA74048R1091,CA46500E8678