Myriad Uranium: Ein SMR-Versorgungschampion, auf den die Welt gewartet hat?!

Die Welt rast kopfüber in eine Energie-Realität, der sich kein Politiker mehr schönreden kann:

Willkommen zurück, Leser -

Small Modular Reactors (SMRs) kommen - schnell -

und es gibt nicht annähernd genug Uran im Westen, um sie zu versorgen.

Das ist das #1 Nadelöhr.

Das ist der Engpass, der alles bestimmt.

Das ist die Billionen-Dollar-Frage:

Wer liefert das Uran, das die SMR-Revolution antreiben wird?

Und genau hier kommt Myriad Uranium (WKN: A3D1E0) ins Spiel - nicht als irgendein kleiner Explorer,

sondern als Unternehmen, das potenziell eines der größten unerschlossenen Uran-Distrikte der USA kontrolliert…

…genau in dem Moment, in dem die USA, Deutschland, Japan, Frankreich, Polen, das Vereinigte Königreich und Südkorea geschlossen zur Kernenergie zurückkehren.

Ein perfekter Sturm -

und Myriad steht genau im Zentrum.

DER SMR-BOOM IST DA - UND ER BRAUCHT URAN, SOFORT

SMRs sind keine Theorie mehr:

Die US-Regierung hat Milliarden bereitgestellt, um SMRs zu beschleunigen.

(Trumps 2025-Strategie priorisiert ausdrücklich amerikanisches Uran und amerikanische Reaktoren .)

(Trumps 2025-Strategie priorisiert ausdrücklich und .) Deutschland vollzieht die Kehrtwende zurück zur Kernenergie ,

weil erneuerbare Energien die Industrie nicht tragen können.

, weil erneuerbare Energien die Industrie nicht tragen können. Japan und Südkorea fahren Reaktoren wieder hoch.

fahren Reaktoren wieder hoch. Polen hat einen historischen SMR-Rollout mit US-Anbietern unterzeichnet.

hat einen historischen SMR-Rollout mit US-Anbietern unterzeichnet. Rechenzentren verbrauchen Energie schneller, als Netze ausgebaut werden können.

AI, Cloud-Computing, Robotik, autonome Systeme - sie alle brauchen 24/7-Grundlaststrom.

Nur Kernenergie liefert saubere, konstante Grundlast.

liefert saubere, konstante Grundlast. Nur SMRs skalieren schnell genug.

skalieren schnell genug. Und nur Uran betreibt SMRs.

Der Punkt, den die meisten Investoren immer noch nicht begreifen:

SMRs benötigen MEHR Uran pro Megawatt als große Reaktoren.

Das Angebot wird sich dramatisch verengen.**

Wer wird diesen Bedarf decken? Ukraine? Kasachstan? Niger?

Keine Chance.

Die USA brauchen US-Uran.

Wyoming ist der #1 Uran-Bundesstaat der Vereinigten Staaten.

Und dort kontrolliert Myriad eines der strategischsten entstehenden Uran-Pakete seit Jahrzehnten.

WARUM MYRIAD URANIUM EIN KOMMENDER SMR-VERSORGUNGSKÖNIG IST

Wyoming: Das Herz des amerikanischen Urans

Wyoming ist nicht einfach wichtig - es ist entscheidend:

Größte bekannte Uranreserven der USA

69% der gesamten US-Produktion

5 aktive ISL-Minen

Staatlich klar pro-Bergbau, pro-Uran

Massiver Kapitalzufluss von großen US-Versorgern

Als die Trump-Regierung Uran zum kritischen Mineral erklärte, wurde Wyoming zum Zentrum des neuen SMR-Bauprogramms.

SMRs, die in den USA gebaut werden, brauchen Uran aus den USA.

Und das reduziert die möglichen Produzenten auf eine kleine Handvoll -

Myriad wird rasant zu einem der wichtigsten davon.

Copper Mountain: Ein Uran-Distrikt, wie er nur einmal pro Generation entsteht

Myriad konsolidiert erstmals seit über 50 Jahren den Copper Mountain Uran-Distrikt - einen der größten historischen Uran-Camps der Vereinigten Staaten.

10.000+ Acres bereits gesichert

bereits gesichert 7 historische Lagerstätten

15+ neue, hochpriorisierte Ziele , von denen viele neue Lagerstätten werden dürften

, von denen viele neue Lagerstätten werden dürften Mehrere geologische Stile: granitgebunden, sedimentär, Rollfront, Schub-/Faltenstrukturen

Ca. 2.000 historische Bohrungen

Und die große Zahl?

655 Millionen Pfund Uran

- der historische Distrikt-Endowment-Wert laut Bendix Engineering (1982)

im Auftrag des US-Energieministeriums, basierend auf umfangreichen historischen Bohrungen, Geophysik und Oberflächengeochemie.

Das ist nicht irgendeine 5-Mio.-Pfund-Spekulation.

Das ist ein Distrikt, der Amerikas Nuklearprogramme im Kalten Krieg unterstützt hat.

Dieses Größenordnungspotenzial liegt exakt in dem Bereich, den eine SMR-Flotte braucht.

Nur sehr wenige Juniors in den USA verfügen über Projektskalen wie diese.

Historische Produktion - echte Pfunde, echte Vergangenheit

Myriads technischer Berater Jim Davis, eine Legende, entdeckte in den 1950ern die Arrowhead-Mine.

Laut US-Innenministerium:

**Arrowhead produzierte ~500.000 Pfund Uran

in den 1950er-60er Jahren.**

Das ist keine Theorie.

Das ist kein "inferred".

Das ist verifiziertes US-Uran, exakt im Distrikt, den Myriad heute kontrolliert.

Wenn SMR-Entwickler fragen:

"Wer hat Uran, das bereits funktioniert hat?"

Myriad antwortet: Wir.

Eine 70-Jahre-Datenbank, die moderne Technologie endlich freischalten kann

Copper Mountain wurde bearbeitet von:

Union Pacific

Anaconda Copper

Anaconda Uranium

Neutron Energy

Strathmore Resources

Und jetzt: Myriad + Rush

Zwischen 1950 und 2010:

~2.000 UP-Bohrungen

~19 tiefe Anaconda-Tests

~800+ Bohrungen im Canning-Areal

Mehrere geologische Modelle

Heap-Leach- und ISR-Optionen identifiziert

Bulk-Sampling empfohlen

Zahlreiche flache, frakturbasierte Granit-Lagerstätten benannt

Weitere Granite- und Rollfront-Ziele kaum getestet

Potenzial für tiefe, Athabasca-ähnliche Mineralisierung: praktisch ungetestet

Fast alle Daten lagen jahrzehntelang auf Papier - bis jetzt.

Myriad digitalisiert und modelliert nun dieses 70-Jahre-Superarchiv, mit Technologien, die es damals nicht gab:

Satellitenbildanalyse

ML-gestützte geologische Modelle

KI-Anomalieerkennung

3D-Strukturmodellierung

ISR-Pfadanalysen

Zugang zu Bereichen, die historische Unternehmen nie erreichten

Der Distrikt wurde nie mit modernen Methoden systematisch erforscht.

Deshalb ist das Potenzial so außergewöhnlich.

2024-Bohrungen: Modell bestätigt - und die Grade sogar übertroffen

Myriad bohrte 34 Löcher im Prioritätskorridor - genau dort, wo Union Pacific früher große, flache, potenziell abbauwürdige Ressourcen definierte.

UP hatte die Ressourcen nur bis 600 Fuß modelliert und plante gemeinsam mit Southern California Edison eine riesige 6-Gruben-Mine + Verarbeitungsanlage, um die kommenden Kernkraftwerke von Edison zu versorgen.

Myriads moderne Bohrungen zeigen:

5.337 ppm über 1,28 m (CAN0004)

4.361 ppm über 2,29 m (CAN0006)

Und nun der wichtigste Punkt:

Moderne Laborassays lagen durchschnittlich 20% über den historischen Gammaprobe-Werten…

und überall dort, wo Gammaproben >1.000 ppm zeigten, stiegen die modernen Assays um bis zu 60%.**

(Quelle: https://myriaduranium.com/news/)

Das bedeutet:

Eine signifikante Aufwertung der Grade-Shells

Eine potenziell viel größere Ressource als historisch angenommen

als historisch angenommen Die Bestätigung, dass Copper Mountain besser ist, als irgendjemand glaubte

Und entscheidend:

Das System ist in alle Richtungen offen - und in die Tiefe.

Genau so beginnen alle großen US-Uranlagerstätten.

DER WICHTIGSTE PUNKT:

OHNE URAN KEINE SMRs -

UND MYRIAD IST EINE DER WENIGEN US-QUELLEN, DIE SCHNELL SKALIEREN KÖNNEN**

Alle Regierungen sagen dasselbe:

"Baut SMRs.

Baut nukleare Grundlast.

Sichert Uranversorgung."

Doch die entscheidendste Wahrheit lautet:

**Ohne Uran keine SMR-Revolution.

Ohne Wyoming kein US-Uran.

Und Copper Mountain hat das größte bestätigte Skalierungspotenzial von allen.**

Myriad ist kein Rand-Explorer.

Myriad jagt Großlagerstätten.

Myriad konsolidiert einen Distrikt, dessen historisches Potenzial bis zu 655 Millionen Pfund Uran umfasst.

(Siehe Bendix-Bericht:

https://myriaduranium.com/myriad-uranium-announces-details-of-comprehensive-historical-assessment-of-copper-mountains-large-scale-uranium-endowment/)

SMRs, Mikro-Reaktoren und die nuklearen Anforderungen von Rechenzentren können ohne massives neues US-Uran nicht erfüllt werden.

Myriad ist strategisch perfekt positioniert, diese Lücke zu schließen.

FAZIT

Investoren, die den SMR-Boom verstehen,

wissen: Das Nadelöhr ist Uran, nicht Ingenieurwesen.

Myriad Uranium ist eines der letzten echten, großskaligen, brownfield-Uranprojekte in den USA.

Die Ausgangslage ist enorm:

Potenzielle 655 Mio. Pfund Uranendowment

10.000+ Acres

7 Lagerstätten, 15+ neue Brownfield-Ziele

Amerikas #1 Uranstaat Wyoming

Trump-Regierung klar pro-Uran, pro-Bergbau

Deutschland & Europa kehren zurück zur Kernenergie

SMRs benötigen MEHR Uran pro MW als Großreaktoren

Copper Mountain erstmals seit 50 Jahren konsolidiert

Moderne Ergebnisse übertreffen historische Modelle

2024-Bohrungen bestätigen den Kern der Copper-Mountain-These

Dies ist der perfekte Schnittpunkt aus:

Energiepolitik + Nuklear-Renaissance + SMR-Adoption + US-Lieferketten + historischem Endowment + moderner Exploration.

Darum zählt Myriad zu den strategisch wichtigsten Uran-Titeln in Nordamerika.

