Myriad Uranium: Ein SMR-Versorgungschampion, auf den die Welt gewartet hat?!

Die Welt rast kopfüber in eine Energie-Realität, der sich kein Politiker mehr schönreden kann:
Small Modular Reactors (SMRs) kommen - schnell -
und es gibt nicht annähernd genug Uran im Westen, um sie zu versorgen.
Das ist das #1 Nadelöhr.
Das ist der Engpass, der alles bestimmt.
Das ist die Billionen-Dollar-Frage:
Wer liefert das Uran, das die SMR-Revolution antreiben wird?
Und genau hier kommt Myriad Uranium (WKN: A3D1E0) ins Spiel - nicht als irgendein kleiner Explorer,
sondern als Unternehmen, das potenziell eines der größten unerschlossenen Uran-Distrikte der USA kontrolliert…
…genau in dem Moment, in dem die USA, Deutschland, Japan, Frankreich, Polen, das Vereinigte Königreich und Südkorea geschlossen zur Kernenergie zurückkehren.
Ein perfekter Sturm -
und Myriad steht genau im Zentrum.
DER SMR-BOOM IST DA - UND ER BRAUCHT URAN, SOFORT
SMRs sind keine Theorie mehr:
- Die US-Regierung hat Milliarden bereitgestellt, um SMRs zu beschleunigen.
(Trumps 2025-Strategie priorisiert ausdrücklich amerikanisches Uran und amerikanische Reaktoren.)
- Deutschland vollzieht die Kehrtwende zurück zur Kernenergie,
weil erneuerbare Energien die Industrie nicht tragen können.
- Japan und Südkorea fahren Reaktoren wieder hoch.
- Polen hat einen historischen SMR-Rollout mit US-Anbietern unterzeichnet.
- Rechenzentren verbrauchen Energie schneller, als Netze ausgebaut werden können.
AI, Cloud-Computing, Robotik, autonome Systeme - sie alle brauchen 24/7-Grundlaststrom.
- Nur Kernenergie liefert saubere, konstante Grundlast.
- Nur SMRs skalieren schnell genug.
- Und nur Uran betreibt SMRs.
Der Punkt, den die meisten Investoren immer noch nicht begreifen:
SMRs benötigen MEHR Uran pro Megawatt als große Reaktoren.
Das Angebot wird sich dramatisch verengen.**
Wer wird diesen Bedarf decken? Ukraine? Kasachstan? Niger?
Keine Chance.
Die USA brauchen US-Uran.
Wyoming ist der #1 Uran-Bundesstaat der Vereinigten Staaten.
Und dort kontrolliert Myriad eines der strategischsten entstehenden Uran-Pakete seit Jahrzehnten.
WARUM MYRIAD URANIUM EIN KOMMENDER SMR-VERSORGUNGSKÖNIG IST
Wyoming: Das Herz des amerikanischen Urans
Wyoming ist nicht einfach wichtig - es ist entscheidend:
- Größte bekannte Uranreserven der USA
- 69% der gesamten US-Produktion
- 5 aktive ISL-Minen
- Staatlich klar pro-Bergbau, pro-Uran
- Massiver Kapitalzufluss von großen US-Versorgern
Als die Trump-Regierung Uran zum kritischen Mineral erklärte, wurde Wyoming zum Zentrum des neuen SMR-Bauprogramms.
SMRs, die in den USA gebaut werden, brauchen Uran aus den USA.
Und das reduziert die möglichen Produzenten auf eine kleine Handvoll -
Myriad wird rasant zu einem der wichtigsten davon.
Copper Mountain: Ein Uran-Distrikt, wie er nur einmal pro Generation entsteht
Myriad konsolidiert erstmals seit über 50 Jahren den Copper Mountain Uran-Distrikt - einen der größten historischen Uran-Camps der Vereinigten Staaten.
- 10.000+ Acres bereits gesichert
- 7 historische Lagerstätten
- 15+ neue, hochpriorisierte Ziele, von denen viele neue Lagerstätten werden dürften
- Mehrere geologische Stile: granitgebunden, sedimentär, Rollfront, Schub-/Faltenstrukturen
- Ca. 2.000 historische Bohrungen
Und die große Zahl?
655 Millionen Pfund Uran
- der historische Distrikt-Endowment-Wert laut Bendix Engineering (1982)
im Auftrag des US-Energieministeriums, basierend auf umfangreichen historischen Bohrungen, Geophysik und Oberflächengeochemie.
Das ist nicht irgendeine 5-Mio.-Pfund-Spekulation.
Das ist ein Distrikt, der Amerikas Nuklearprogramme im Kalten Krieg unterstützt hat.
Dieses Größenordnungspotenzial liegt exakt in dem Bereich, den eine SMR-Flotte braucht.
Nur sehr wenige Juniors in den USA verfügen über Projektskalen wie diese.
Historische Produktion - echte Pfunde, echte Vergangenheit
Myriads technischer Berater Jim Davis, eine Legende, entdeckte in den 1950ern die Arrowhead-Mine.
Laut US-Innenministerium:
**Arrowhead produzierte ~500.000 Pfund Uran
in den 1950er-60er Jahren.**
Das ist keine Theorie.
Das ist kein "inferred".
Das ist verifiziertes US-Uran, exakt im Distrikt, den Myriad heute kontrolliert.
Wenn SMR-Entwickler fragen:
"Wer hat Uran, das bereits funktioniert hat?"
Myriad antwortet: Wir.
Eine 70-Jahre-Datenbank, die moderne Technologie endlich freischalten kann
Copper Mountain wurde bearbeitet von:
- Union Pacific
- Anaconda Copper
- Anaconda Uranium
- Neutron Energy
- Strathmore Resources
- Und jetzt: Myriad + Rush
Zwischen 1950 und 2010:
- ~2.000 UP-Bohrungen
- ~19 tiefe Anaconda-Tests
- ~800+ Bohrungen im Canning-Areal
- Mehrere geologische Modelle
- Heap-Leach- und ISR-Optionen identifiziert
- Bulk-Sampling empfohlen
- Zahlreiche flache, frakturbasierte Granit-Lagerstätten benannt
- Weitere Granite- und Rollfront-Ziele kaum getestet
- Potenzial für tiefe, Athabasca-ähnliche Mineralisierung: praktisch ungetestet
Fast alle Daten lagen jahrzehntelang auf Papier - bis jetzt.
Myriad digitalisiert und modelliert nun dieses 70-Jahre-Superarchiv, mit Technologien, die es damals nicht gab:
- Satellitenbildanalyse
- ML-gestützte geologische Modelle
- KI-Anomalieerkennung
- 3D-Strukturmodellierung
- ISR-Pfadanalysen
- Zugang zu Bereichen, die historische Unternehmen nie erreichten
Der Distrikt wurde nie mit modernen Methoden systematisch erforscht.
Deshalb ist das Potenzial so außergewöhnlich.
2024-Bohrungen: Modell bestätigt - und die Grade sogar übertroffen
Myriad bohrte 34 Löcher im Prioritätskorridor - genau dort, wo Union Pacific früher große, flache, potenziell abbauwürdige Ressourcen definierte.
UP hatte die Ressourcen nur bis 600 Fuß modelliert und plante gemeinsam mit Southern California Edison eine riesige 6-Gruben-Mine + Verarbeitungsanlage, um die kommenden Kernkraftwerke von Edison zu versorgen.
Myriads moderne Bohrungen zeigen:
- 5.337 ppm über 1,28 m (CAN0004)
- 4.361 ppm über 2,29 m (CAN0006)
Und nun der wichtigste Punkt:
Moderne Laborassays lagen durchschnittlich 20% über den historischen Gammaprobe-Werten…
und überall dort, wo Gammaproben >1.000 ppm zeigten, stiegen die modernen Assays um bis zu 60%.**
(Quelle: https://myriaduranium.com/news/)
Das bedeutet:
- Eine signifikante Aufwertung der Grade-Shells
- Eine potenziell viel größere Ressource als historisch angenommen
- Die Bestätigung, dass Copper Mountain besser ist, als irgendjemand glaubte
Und entscheidend:
Das System ist in alle Richtungen offen - und in die Tiefe.
Genau so beginnen alle großen US-Uranlagerstätten.
DER WICHTIGSTE PUNKT:
OHNE URAN KEINE SMRs -
UND MYRIAD IST EINE DER WENIGEN US-QUELLEN, DIE SCHNELL SKALIEREN KÖNNEN**
Alle Regierungen sagen dasselbe:
"Baut SMRs.
Baut nukleare Grundlast.
Sichert Uranversorgung."
Doch die entscheidendste Wahrheit lautet:
**Ohne Uran keine SMR-Revolution.
Ohne Wyoming kein US-Uran.
Und Copper Mountain hat das größte bestätigte Skalierungspotenzial von allen.**
Myriad ist kein Rand-Explorer.
Myriad jagt Großlagerstätten.
Myriad konsolidiert einen Distrikt, dessen historisches Potenzial bis zu 655 Millionen Pfund Uran umfasst.
(Siehe Bendix-Bericht:
https://myriaduranium.com/myriad-uranium-announces-details-of-comprehensive-historical-assessment-of-copper-mountains-large-scale-uranium-endowment/)
SMRs, Mikro-Reaktoren und die nuklearen Anforderungen von Rechenzentren können ohne massives neues US-Uran nicht erfüllt werden.
Myriad ist strategisch perfekt positioniert, diese Lücke zu schließen.
FAZIT
Investoren, die den SMR-Boom verstehen,
wissen: Das Nadelöhr ist Uran, nicht Ingenieurwesen.
Myriad Uranium ist eines der letzten echten, großskaligen, brownfield-Uranprojekte in den USA.
Die Ausgangslage ist enorm:
- Potenzielle 655 Mio. Pfund Uranendowment
- 10.000+ Acres
- 7 Lagerstätten, 15+ neue Brownfield-Ziele
- Amerikas #1 Uranstaat Wyoming
- Trump-Regierung klar pro-Uran, pro-Bergbau
- Deutschland & Europa kehren zurück zur Kernenergie
- SMRs benötigen MEHR Uran pro MW als Großreaktoren
- Copper Mountain erstmals seit 50 Jahren konsolidiert
- Moderne Ergebnisse übertreffen historische Modelle
- 2024-Bohrungen bestätigen den Kern der Copper-Mountain-These
Dies ist der perfekte Schnittpunkt aus:
Energiepolitik + Nuklear-Renaissance + SMR-Adoption + US-Lieferketten + historischem Endowment + moderner Exploration.
Darum zählt Myriad zu den strategisch wichtigsten Uran-Titeln in Nordamerika.
