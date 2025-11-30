Das Massengeschäft der Lufthansa Group leidet nach wie vor unter hohen Kosten, die Kern-Airline macht Verluste. Eine Umstrukturierung im Konzern soll helfen, die Lufthansa wieder in die Gewinnzone zu führen. Dabei baut der Kranich auch sein Angebot für die gehobene Kundschaft aus. Für Top-Kunden wird es immer luxuriöser. DER AKTIONÄR gibt Einblicke. Die Bundesregierung hat mit dem Entlastungspaket rund um Luftverkehrsgebühren ein Signal gesetzt für eine bessere Verbindungsqualität in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...