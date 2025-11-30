Dass die Rally beim Goldpreis auch Aktien von Goldminen auf Trab bringt, ist eine Binsenweisheit. Doch bei diesem Wert bildet sich gerade eine spannende Chartformation - die Anleger über ein pfiffiges Zertifikat sogar hebeln können. Im April 2022 hatte die Aktie von Newmont ein Top um 86 Dollar gebildet, das erst in der Hausse dieses Jahres übertroffen und auf zwischenzeitlich 98,58 Dollar ausgebaut werden konnte. Wie weit die Goldminen-Aktie damit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.