Die Biotech-Gesellschaft Nektar Therapeutics will mit innovativen Wirkmechanismen neue Behandlungsmöglichkeiten für Autoimmun- und Entzündungserkrankungen entwickeln. Auf der BIO-Europe hat DER AKTIONÄR mit Nektar-CBO Jennifer Ruddock über einen hochinteressanten Ansatz gesprochen und erfahren, was das Unternehmen von Wettbewerbern abhebt.Jennifer Ruddock: Wir haben einen sehr einfachen und eleganten Ansatz entwickelt. Während sich ein Großteil der Branche auf modifizierte IL-2-Konstrukte (Anm. ...

