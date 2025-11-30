Hanau (ots) -Mit 151.576 Geschenken an Bord ist am Samstag der Weihnachtspäckchenkonvoi zu seiner 25. Fahrt nach Osteuropa gestartet. Seit 2001 haben Kinder und Familien in Deutschland mehr als zwei Millionen Päckchen gespendet, die ehrenamtlich in entlegene Regionen gebracht und dort direkt an Kinder übergeben werden.In diesem Jahr fahren die Ehrenamtlichen nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und erstmals nach Albanien. Die Ukraine bleibt trotz der Sicherheitslage Teil der Aktion: Dort übernehmen Partner Transport und Verteilung der gespendeten Pakete. In allen Zielländern werden die Teams von lokalen Helferinnen und Helfern unterstützt. Die langjährige Zusammenarbeit ermöglicht, dass die Pakete direkt bei den Kindern in Schulen, Gemeinden und sozialen Einrichtungen ankommen.Mehrere tausend Helferinnen und Helfer engagieren sich bundesweit, um die Päckchen zu sammeln, zu sortieren und sicher in die Zielländer zu bringen. "Hinter jedem Päckchen steht eine Familie, ein Kind und ein Gedanke des Teilens. Der Konvoi zeigt, wie viel Miteinander entsteht, wenn Menschen füreinander einstehen - und wie daraus Verbindungen wachsen, die weit über den Moment des Schenkens hinausreichen", sagte Nadine Alder, ehrenamtliche Geschäftsführerin des Konvois.Was vor 25 Jahren mit wenigen Ehrenamtlichen begann, gilt heute als eine der größten rein ehrenamtlich getragenen Geschenkaktionen Deutschlands. In vielen Regionen, die der Konvoi ansteuert, haben sich über die Jahre enge Kontakte und Freundschaften entwickelt. Die Helferinnen und Helfer werden dort oft herzlich empfangen, mit großer Gastfreundschaft und einer Dankbarkeit, die viele Teilnehmende als prägend beschreiben. Immer wieder berichten sie von der puren Freude der Kinder, wenn die Geschenke ankommen. Ein Moment, der für viele zu den stärksten Eindrücken der Reise gehört und die langen Verbindungen zwischen den Beteiligten weiter festigt.Pressekontakt:Stephan ZipperlenTeamleiter Kommunikation+49 170 9069299presse@weihnachtspaeckchenkonvoi.deMedienservice:Interviewwünsche, regionale Ansprechpartner und weiteres Bildmaterial stehen unter presse@weihnachtspaeckchenkonvoi.de zur Verfügung. Fotos und aktuelles Material aus den Zielländern: www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/fotopoolwww.weihnachtspaeckchenkonvoi.deOriginal-Content von: Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181383/6169017