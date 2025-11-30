Der Silberpreis ist am Freitag auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der heiß begehrte und immer knapper werdende Rohstoff beendete die Handelswoche bei 56,40 Dollar und damit so hoch wie noch nie. Am Montag sollte sich die dynamische Aufwärtsbewegung nicht nur fortsetzen, sondern es könnte zu einer regelrechten Preisexplosion kommen.Silber wird wegen seiner extremen Schwankungen als "Teufelsmetall" bezeichnet. Diesem Namen wurde das Edelmetall am vergangenen Freitag mehr als gerecht, als der Preis ...

