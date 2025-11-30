Nektar Therapeutics will mit innovativen Wirkmechanismen neue Behandlungsmöglichkeiten für Autoimmun- und Entzündungserkrankungen entwickeln. Auf der BIO-Europe in Wien hat DER AKTIONÄR Jennifer Ruddock, CBO der Biotech-Gesellschaft, gesprochen. Den zweiten Teil des Interviews lesen Sie im Folgenden.Jennifer Ruddock: Die wissenschaftliche Grundlage ist solide, da dysfunktionale regulatorische T-Zellen eine zentrale Rolle bei Alopecia areata spielen. Aber wir müssen die Daten abwarten - die Ergebnisse ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.