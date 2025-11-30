Cortina d'Ampezzo, Italien (ots) -Überraschungen bei der Generalprobe im Cortina Sliding CentreBeim Olympic Testevent des Internationalen Rodelverbandes (FIL) zeigte sich Cortina d'Ampezzo von seiner besten Seite - Sonnenschein und blauer Himmel. Auch der neue Eiskanal im Cortina Sliding Centre hat seine erste Bewährungsprobe gut bestanden. Aller Rodler waren voll des Lobes für den Ausbau des Eises.Bei den Damen beherrschte Merle Fräbel schon bei der Generalprobe die neue Bahn souverän. Die Deutsche fuhr in beiden Läufen Bestzeit, zusammen ergab dies 1:45,770 Minuten. "Ich mag die Bahn", sagte Fräbel. Ihre neue Richtzeit aus dem ersten Durchgang für künftige Wettfahrten: 52,826 Sekunden. Der Rückstand von Weltmeisterin Julia Taubitz auf ihre Teamkollegin betrug 0,095 Sekunden. Als Dritte schaffte Lisa Schulte den Sprung auf Podest. Sie lag allerdings schon 0,305 Sekunden zurück. "Meine Fahrten waren schön, mit dem Start komme ich allerdings nicht so zurecht", sagte die Österreicherin. Zufrieden mit Platz vier zeigte sich Ashley Farquharson (USA/0,438 Sekunden zurück). Nach einem Fehler in Kurve vier im ersten Durchgang konnte sich die Schweizerin Natalie Maag (0,519) noch um zwei Plätze auf Rang fünf verbessern.Dahinter folgen mit Verena Hofer (0,551) und Sandra Robatscher (0,641) zwei Italienerinnen.Bei den Doppelsitzern haben in der Konkurrenz der Herren die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz ihre Ambitionen aufgezeigt. Die Weltmeister aus Deutschland erzielten in beiden Läufen Bestzeit. Im ersten Durchgang setzten sie in 52,653 Sekunden die Bestmarke. Am Ende betrug ihre Fahrzeit 1:45,170 Minuten. Riesig war der Jubel bei den US-Amerikanern Marcus Mueller und Ansel Haugsjaa, die mit einem Rückstand von 0,234 Sekunden auf Platz zwei kamen. "Dass wir auf der Bahn, auf der es im Februar richtig zählt, schon mal eine Medaille gewinnen, ist absolut gigantisch", sagte Vordermann Mueller. Auf Platz drei kamen die sechsfachen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt. Der Rückstand der beiden Deutschen betrug 0,247 Sekunden. Vierte wurden die Österreicher Thomas Steu/Wolfgang Kindl (0,259) vor den Lokalmatadoren Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (Italien/0,305) und Juri Gatt/Riccardo Schöpf (Österreich/0,327).Wesentlich knapper ging es bei den Damen-Doppeln zu. Schnellste in der Addition beider Läufe waren die beiden Deutschen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina in 1:46,415 Minuten. Ihren Heimvorteil ausnutzen konnten die beiden Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer (0,054). Wobei Unterfrau Oberhofer die ersten Trainingstage wegen Nackenproblemen auslassen musste. Ihre Position hat stattdessen beim Training zwischendurch Katharina Huber eingenommen. Dritte wurden nach einem souveränen Lauf mit Bestzeit von 53,069 Sekunden die Weltmeisterinnen Selina Egle und Lara Kipp. Wegen eines Fehlers im zweiten Durchgang hatten sie am Ende 0,059 Sekunden Rückstand auf die Siegerinnen. Überrascht haben Elisa-Marie Sorch und Pauline Patz (Deutschland/0,873) als Vierte vor dem US-Doppel Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (0,921) und den Lettinnen Marta Robezniece und Kitija Bogdanova (0,954). Überraschend kamen die Vize-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (Deutschland) mit 2,192 Sekunden Rückstand nur auf Platz elf von 18 Schlitten.Detaillierte Ergebnisse findet man hier: https://www.fil-luge.org/en/media/itp-test-event-cortinaWeiterer Zeitplan Olympic Test Event Sonntag, 30. November 2025:9:30 Uhr Herren Einzel, 1. Lauf11:20 Uhr Herren Einzel, 2. Lauf12:55 Uhr Team-StaffelÄnderungen vorbehalten!Pressekontakt:Internationaler Rodel Verband (FIL)Margit Dengler-PaarPressechefinMobil: +49 179 459 66 30Mail: press@fil-luge.orgwww.fil-luge.orgOriginal-Content von: FIL - Internationaler Rodel Verband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166424/6169026