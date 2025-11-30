© Foto: adobe.stock.com

Steuert Gold auf ein episches Jahresfinale zu? Die Chancen auf ein furioses Jahresfinale stiegen zuletzt deutlich an. Das bisherige Rekordhoch ist in Reichweite. Sollte es überwunden werden, könnten die Dämme brechen. Folgt der Goldpreis dem entfesselten Silberpreis? Was passiert, wenn bisherige Rekorde gebrochen werden, zeigt sich derzeit auf besonders eindrucksvolle Art und Weise bei Silber. Der Silberpreis ist am Freitag regelrecht explodiert und könnte nun vor einer gewaltigen Jahresendrallye stehen. Gold beendete die Handelswoche oberhalb von 4.200 US-Dollar. Bis zum bisherigen Rekord von 4.380 US-Dollar ist es nur noch ein Katzensprung. Jederzeit könnte es zum Ausbruch auf neue …