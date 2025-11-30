Wochenausblick - US-Daten nach Ende des Shutdowns im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA sowie in China und Deutschland veröffentlicht. Er gilt als Frühindikator zur Messung der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Sektor der jeweiligen Region. Die Daten basieren auf Umfragen unter Führungskräften, welche die aktuellen Entwicklungen in ihren Unternehmen im Vergleich zum Vormonat bewerten. Des Weiteren veröffentlicht das amerikanische Software-Unternehmen MongoDB ihre Zahlen für das dritte Quartal. Schafft es der Experte für KI-Infrastruktur die Investorinnen und Investoren zu überzeugen?









Dienstag:



Der Dienstag geht in der Eurozone spannend weiter. Hier werden die Daten zum Verbraucherpreisindex geliefert, die ein wichtiger Indikator für die Inflation und die Entwicklung der Kaufkraft sind. Außerdem wird die Arbeitslosenquote der Eurozone bekannt gegeben, die die wirtschaftliche Lag in der Europäischen Union widerspiegelt. Auch von Unternehmensseite gibt es spannende Impulse: So legen unter anderem Crowdstrike und Marvell Technology Ihre aktuellen Zahlen vor.













Mittwoch:



Am Mittwoch steht in den USA sowie in China und Deutschland der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Fokus. Zudem veröffentlichen die USA Zahlen zur ADP-Beschäftigungsänderung, die die Veränderung der Anzahl privat Beschäftigter im Vergleich zum Vormonat messen. Diese Beschäftigungsänderung gilt häufig als Frühindikator für das Wirtschaftswachstum. Aus Unternehmenssicht richten sich die Blicke unter anderem auf Salesforce und Snowflake die am Mittwoch ihre Quartalszahlen vorlegen.











Donnerstag:



Am Donnerstag richtet sich der Blick auf die Einzelhandelsumsätze der Eurozone. Sie sind ein zentraler kurzfristiger Konjunkturindikator und liefern wertvolle Einblicke in das Konsumverhalten der privaten Haushalte. Die Einzelhandelsumsätze sind ein wesentlicher Treiber das Bruttoinlandsprodukt. Zudem veröffentlicht das Unternehmen Ulta Beauty, einer der größten Kosmetik-Einzelhändler der USA, seine Quartalzahlen.





Freitag:



Am Freitag wird es aus konjunktureller Sicht besonders spannend. Zum einen werden in der Eurozone die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Zum anderen publiziert die USA ihre Daten zum Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben, der als ein zentrales Maß für die Inflation gilt. Aus Unternehmenssicht bleibt es verhältnismäßig ruhig.







