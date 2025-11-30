DAX: Stabilisierung oder Fehlausbruch?! Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 49 - 2025) - DAX Aktuell

Der deutsche Aktienindex DAX hat sich, nachdem er deutlich gefallen ist, stabilisieren und in den letzten Handelstagen erholen können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass der Index sich wieder über das 23,6 - Retracement - SMA200 (aktuell bei 23.521 Punkten) als auch über die SMA20 (aktuell bei 23.736 Punkten) schieben konnte. Die letzten beiden Tageskerzen haben auf der SMA20 aufgesetzt. Zu konstatieren ist auch, dass vier der fünf Tageskerzen in dieser Woche grün eingefärbt sind. Das Tageschart ist aktuell als neutral zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich die Erholungsbewegungen weiter fortsetzen. Sollten es die Bullen in den kommenden Handelstagen schaffen, den Index über der SMA50 (aktuell bei 23.984 Punkten) festzusetzen und nachfolgend direkt weiter aufwärtszuschieben, so würde sich das Chartbild wieder bullisch einfärben. Zwingend ist unserer Meinung aber, dass der DAX sich nach Überschreiten der SMA50 direkt weiter und ohne große Umwege von dieser Durchschnittslinie lösen und aufwärtslaufen kann, um einen Fehlausbruch zu vermeiden.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

geschrieben von Jens Chrzanowski

