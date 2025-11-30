Hannover/Bonn (ots) -Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, hat sich beim Parteitag in Hannover für eine Verbindung aus Wirtschaft und Klimaschutz ausgesprochen. Im Interview mit dem TV-Sender phoenix sagte er: "Wir wissen, Klimaschutz gibt es nur mit der Wirtschaft zusammen, nicht gegen die Wirtschaft. Die gute Nachricht: Ich treffe eigentlich keinen einzigen Unternehmer, der was dagegen hat, sondern der will damit gutes Geld verdienen mit weniger Ressourcenverbrauch, mit dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Sie wollen aber, dass man das möglichst bürokratiearm macht. Gute Nachricht: Ich sehe es auch so."Mit dieser Einstellung gingen die Grünen im Südwesten keineswegs auf Distanz zur Bundespartei: "Die Grünen in Baden-Württemberg sind so. Wenn man führende Kraft ist, dann ist man immer in der Mitte der Gesellschaft und ist für alle zuständig, nicht nur für die, die einen wählen." Wer in diesem Bundesland geboren und aufgewachsen sei, habe "eine Art Mittelstandsgen" und das Handwerk sei nicht weit weg. "Du weißt, du kannst nur mit der Gesellschaft und nicht gegen die Gesellschaft Dinge bewegen. Von daher ist das jetzt in Baden-Württemberg nicht gegen die Grünen, sondern die Grünen sind so", betonte Özdemir abschließend.Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/5zcPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6169086