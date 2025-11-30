Hannover/Bonn (ots) -Claudia Roth, entwicklungspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, hat bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Hannover die thematisch breite Aufstellung ihrer Partei betont. Die Grünen seien keine Nischenpartei, "waren es übrigens auch nie. Wir waren nie die eine Partei, die nur ein Thema hat", so Roth gegenüber phoenix. Stattdessen gebe es den Anspruch: "Wir wollen Politik machen für alle Menschen in diesem Land. Wir wollen die Demokratie verteidigen. Wir wollen vor allem deutlich machen, dass Deutschland allein das alles nicht schafft, sondern dass wir ein starkes Europa brauchen. Also: Keine Nischenpartei, sondern mit einem Anspruch, eine Politik zu machen, die dieses Land nach vorne bringt und die diesem dramatischen Rollback der jetzigen Bundesregierung etwas entgegen setzt."Angesichts der großen Herausforderung der Klimakrise dürfe die soziale Gerechtigkeit nicht vergessen werden, so Claudia Roth. "Menschen müssen sich ein gutes Leben leisten können. Und dieses gute Leben basiert eben darauf, dass soziale Gerechtigkeit in diesem Land nicht immer mehr verschwindet und die Kluft immer größer wird."Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/k7gPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6169100