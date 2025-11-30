© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Diese in den kommenden Tagen (KW49) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 02. Dezember: CrowdStrike Für Cybersecurity-Werte verlief die aktuelle Berichtssaison durchwachsen. Nach einem für viele Werte bislang starken Börsenjahr verloren Fortinet, Cloudflare und Zscaler nach der Vorlage ihrer Zahlen zum Teil deutlich an Wert. Angesichts einer wachsenden Bedrohungslage ist das Wachstum in der Branche zwar unverändert stark, doch die hohen Unternehmensbewertungen fordern ihren Preis und verleiten inzwischen selbst bei guten Zahlen stärker zu …