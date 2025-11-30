Bei Biotech-Investments blicken Anleger meist in die USA. Dabei wird auch in Europa erfolgreich geforscht - und es gibt einige höchst interessante Investmentchancen. BÖRSE ONLINE stellt fünf von Ihen vor. Rund zehn Prozent der Bevölkerung in Europa und den USA leiden unter Autoimmunkrankheiten wie Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose oder rheumatoide Arthritis. Millionen erkranken jährlich an Krebs. Biotechnologie- und Pharmariesen rund um den Globus ...

