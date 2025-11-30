Anzeige
Mehr »
Sonntag, 30.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Markus Weingran
30.11.2025 14:57 Uhr
265 Leser
Artikel bewerten:
(1)

KI-Markt wird neu sortiert!: Von einer KI-Revolution, Dividendenperlen und einem Derivat, dass einschlägt!

Mit Gemini 3 ist Google ein großer Sprung gelungen. Das Modell übertrifft die Konkurrenz in allen Benchmarks, entfacht eine neue Ära der Agenten-KI und lässt Nvidias Marktwert zweitweise um 250 Milliarden $ einbrechen.Obwohl der DAX in der letzten Novemberwoche gut zugelegt hat, steht unter dem gesamten Monat ein Minus. Trotzdem könnte in der vergangenen Woche die Jahresendrallye endlich gestartet sein. Die Zinssenkungsfantasie hat sich gegenüber den Sorgen um ein KI.Blase durchgesetzt. Siemens Energy, Bayer und Infineon waren die größten Gewinner in der abgelaufenen Woche. Warum die drei DAX-Titel so deutlich angezogen sind, erfahren Sie in den einzelnen Folgen der wO Börsenlounge. Zudem …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.