Ein chemischer Fingerabdruck am Boden des Pazifiks gab der Wissenschaft lange Rätsel auf. Jetzt liefert eine astronomische Simulation die Lösung: Unser Sonnensystem war zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ist ein klassisches Szenario der Forensik, nur dass der Tatort der gesamte pazifische Ozean ist und die Tatzeit rund zehn Millionen Jahre zurückliegt. In tiefen geologischen Schichten, genauer gesagt in ferromanganhaltigen Krusten, stießen Geolog:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
