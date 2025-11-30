Arthur Hayes verdoppelt seine wilde Bitcoin Jahresendprognose: Warum BTC bis zu 250000 USD möglich bleibt

Arthur Hayes, Mitgründer und ehemaliger CEO von BitMEX, sorgt erneut für Aufmerksamkeit. Trotz der jüngsten Marktverluste und einem Rückgang von Bitcoin in Richtung 80000 USD hält er entschlossen an seiner extrem bullischen Jahresendprognose fest. Hayes sieht Bitcoin bis Ende des Jahres zwischen 200000 und 250000 USD und begründet dies mit einer kommenden Wende in der globalen Liquiditätslage. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe, die Marktmechanik und die skeptischen Gegenargumente. Außerdem wird analysiert, wie Projekte wie Bitcoin Hyper in einem solchen Umfeld profitieren könnten.

Warum Hayes an seiner Prognose festhält: Liquidität und Makro Rahmendaten

Arthur Hayes bleibt ungewöhnlich optimistisch. In seinem jüngsten Essay argumentiert er, dass der November Crash, der Bitcoin zeitweise auf etwa 80000 USD drückte, keine strukturelle Schwäche im Netzwerk widerspiegelt, sondern ein globaler Liquiditätsschock war. Laut BeInCrypto begründet Hayes seinen Ausblick mit folgenden Faktoren:

Rückgänge bei US Dollar Liquidität sorgten für einen abrupten Abverkauf in allen riskanten Anlageklassen.

Die Ausgabe neuer digitaler Anleihen und der Rückzug institutioneller Liquidität verstärkten die Abwärtsbewegung.

Sobald sich die makroökonomischen Bedingungen wieder normalisieren, erwartet Hayes eine starke Erholung.

Er verweist darauf, dass Bitcoin historisch immer dann zu explosiven Rallyes angesetzt hat, wenn die geldpolitischen Rahmenbedingungen wieder lockerer wurden. Er sieht diese Phase im kommenden Quartal.

Marktstruktur und technisches Umfeld: Unterstützung, ETF Flows und Sentiment

Die technische Marktstruktur ist aktuell zwiegespalten. Einerseits zeigen die Charts, dass Bitcoin trotz des Rückgangs weiterhin über wichtigen Unterstützungen liegt, die zuvor zwischen 75000 USD und 80000 USD entstanden sind. Andererseits belasten rückläufige ETF Zuflüsse kurzfristig die Stimmung.

People think Bitcoin runs on halving cycles.



Wrong.



It runs on liquidity, politics and the US business cycle. Which hasn't even started yet.



2026 is where the fireworks starts:

- QT ending

- The US Midterm election

- Booming economy and stock market for reelection purposes

-… pic.twitter.com/aiyOOlODm1 - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) November 28, 2025

Hayes kritisiert die Interpretation der ETF Daten. Er argumentiert, dass viele Marktbeobachter die Abflüsse überbewerten und übersehen, dass institutionelle Anleger ihre Liquidität ebenfalls zyklisch anpassen. Sobald die Marktbedingungen wieder neutraler sind, könnte eine deutliche Trendwende einsetzen. Gleichzeitig weisen Analysten darauf hin, dass sich Bitcoin historisch oft nach starken volatilen Phasen stabilisiert hat, bevor neue Hochs erreicht wurden. Auch der starke Rücksetzer vom Rekordhoch über 120000 USD auf etwa 80000 USD passt in dieses Muster.

Skeptische Gegenargumente: Warum 250000 USD für viele unrealistisch wirken

Trotz Hayes' Überzeugung sehen manche Analysten deutliche Risiken. Zu den wichtigsten Gegenargumenten gehören:

Das makroökonomische Umfeld bleibt unsicher. Steigende Kreditkosten und schwacher Konsum könnten Risikoassets länger belasten.

Einige Marktanalysten erwarten mögliche Tiefststände unter 74000 USD, bevor ein nachhaltiger Trend beginnt.

ETF Zuflüsse sind seit Wochen rückläufig. Ohne institutionelle Unterstützung könnte eine schnelle Erholung schwieriger werden.

Diese skeptischen Stimmen sehen Hayes' Ziel eher als langfristige Vision und nicht als realistische Jahresendmarke. Dennoch erkennen auch viele Kritiker an, dass Bitcoin strukturell weiterhin stark und global gefragt ist.

Warum dieser Moment eine strategische Chance sein könnte

Für viele langfristige Investoren sehen aktuelle Kursbereiche attraktiv aus. Der starke Rückgang wirkte wie ein klassisches Shake Out Szenario, bei dem kurzfristige spekulative Positionen liquidiert wurden. Sollte sich der Liquiditätsdruck in den USA entspannen, könnten neue Kreditströme, fiskalische Lockerungen und institutionelle Re Allokationen den Kryptomarkt erneut antreiben. Historisch folgten auf solche Perioden häufig starke Aufwärtsbewegungen. Hayes sieht Bitcoin deshalb genau jetzt an einem entscheidenden Wendepunkt.

Bitcoin Hyper als spekulativer Begleiter in einem möglichen Bitcoin Aufschwung

Bitcoin Hyper rückt zunehmend in den Fokus, da das Projekt eine neue Layer 2 Lösung für Bitcoin verspricht. Laut mehreren verifizierten Quellen basiert HYPER auf einer Solana Virtual Machine Architektur, die schnellere Transaktionen, niedrigere Gebühren und Smart Contract ähnliche Funktionen ermöglichen soll. Der HYPER Token dient dabei laut Projektunterlagen als Gas, für Gebühren, Staking und Governance.

Die Presale Phase hat starke Nachfrage ausgelöst. Bitcoinist bestätigt mehr als 27,8 Millionen USD an eingesammeltem Kapital, was das wachsende Interesse am Bitcoin Layer 2 Narrativ widerspiegelt. Dennoch befindet sich das Projekt weiterhin in einem sehr frühen Stadium. Ein funktionierendes Mainnet, breitere Adoption, Audits und klare Tokenomics Daten fehlen bisher oder wirken inkonsistent. Auch die Handelsliquidität bleibt gering.

Sollte Bitcoin tatsächlich in Richtung 200000 USD oder höher steigen, könnten spekulative Altcoins wie HYPER überproportional profitieren. Trotz dieses Potenzials bleibt Bitcoin Hyper jedoch ein ausgesprochen hochriskantes Projekt, das ausschließlich als spekulative Beimischung geeignet ist.

Fazit

Arthur Hayes bleibt eine der polarisierendsten Stimmen im Kryptobereich. Seine Jahresendprognose von 200000 bis 250000 USD wirkt für viele Marktteilnehmer überzogen, beruht jedoch auf fundierten makroökonomischen Argumenten. Ob Bitcoin in den kommenden Monaten eine solche explosive Rally schaffen kann, hängt maßgeblich von globaler Liquidität, ETF Strömen und dem Anlegervertrauen ab.

Für langfristige Investoren bietet die aktuelle Phase sowohl Chancen als auch Risiken. Bitcoin bleibt das robusteste digitale Asset, während spekulative Projekte wie Bitcoin Hyper nur einen sehr kleinen Teil eines diversifizierten Portfolios ausmachen sollten.