Wieder Aufwärts...: Wochenrückblick KW 48-2025: Mehr Schreck als Substanz!

Anzeige / Werbung

Thanksgiving bremste den Takt an der Wall Street. Am Donnerstag waren die Märkte geschlossen und am Freitag wurde nur einen halben Tag gehandelt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

damit endete die letzte Novemberwoche für US-Aktien freundlich: Die Novemberverluste sind weitgehend wett, während Europa ohne US-Leitplanken mit dünnen Umsätzen zwar nur verwaltet, am Ende aber ~+1,5% auf die Woche kommt.

Quelle: Onvista.de

KI-Müdigkeit und Korrektursorgen dominierten noch vor einer Woche - dann drehte die Fed den Ton. Aus "Falken-Rhetorik" wurde Zins-Entspannung, der Markt spricht vom "Fed-Put': ein psychologisches Sicherheitsnetz unter riskanten Assets. Das Ergebnis: Auftrieb statt Absturz, trotz ambitionierter Tech-Bewertungen und einiger enttäuschender Quartalszahlen.

Zinsen & Fed!

Die 10-jährige US-Rendite testete ihr Oktober-Tief bei 3,94%. Ein Bruch würde technisch zunächst 3,86%, danach 3,72% öffnen - Rückenwind für Aktien, solange Arbeitsmarkt & Rezessionssignale nicht kippen. Die Terminmärkte sehen inzwischen ~87% Wahrscheinlichkeit für einen 25 Basispunkte-Cut am 10. Dezember. Kurz: Saisonalität + Fed-Hoffnung halten den Bullenpfad offen, auch wenn die Datentransparenz nach dem Shutdown erst langsam zurückkommt.

Rohstoffe!

Kupfer (LME 3M): starker Wochenlauf; die Preise näherten sich 11.000,- USD/t (~+5% w/w). Treiber waren ein schwächerer Dollar und die Aussicht auf einen "Fed-Cut'. Gegen Ende der Woche kam es zu einer leichten Verschnaufpause, nach durchwachsenen China-Daten. Die Nachfrage-Fragilität bleibt das Fragezeichen.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold konnte ebenfalls weiter zulegen und auf deutlich über 4.200,- USD/oz stiegen und profitiert ebenfalls vom "dovishem' Fed-Narrativ und dem "Safe-Haven'-Nimbus.

Silber überrennt die 54,- USD-Marke! Die UBS hebt die Prognose an und sieht die 60,- USD/oz bis 2026! Der Rückenwind durch Investmentnachfrage und Angebotsseite sei sehr stark!

Fazit und Ausblick:

Die Woche fühlte sich an wie ein "Angst-Echo ohne Einschlag": viel Volatilität, wenig Substanzschaden. Tech bleibt teuer, KI liefert (noch) nicht durchgängig Produktivitätsbeweise - aber Liquidität, Saisonalität und Fed-Hoffnung übertönen das für den Moment. Wichtig: bleibt das Zinsniveau: Unter 3,94% bei den 10-jährigen verstärkt sich das "Risk-On'-Narrativ.

Daten- & Earningskalender sind in der neuen Woche schlank - perfekt, um die Fed-Countdown-Story zu handeln (und weiter über "KI-Blase oder Rückenwind?" zu streiten). Bis zur Zinsentscheidung am 10. Dezember gilt: Guidance lesen, Selektivität hochfahren, Diplomatie/Handel im Blick behalten - und die Renditemarken als Taktgeber beobachten. Zu den Rendite-Taktgebern sollten auch Rohstoffe und interessante Rohstoff-Aktien gehören, wie Sie den Artikeln aus der vergangenen Woche entnehmen können.

Commodity-TV informiert...

Wir liefern Informationen für Ihren Anlage-Erfolg!

Nächster Rohstoffzyklus in den Startlöchern! Immenser Hebel bei verschiedenen Unternehmen! Und wir sind für Sie am Puls der Zeit, für Ihren Anlegeerfolg!

Lesen Sie mehr

GoldMining / Southern Cross Gold

Gold in 2026 teurer als in 2025

Nach dem für den Goldpreis brillanten 2025 bleiben Banken bei ihrer positiven Aussicht für das neue Jahr.

Lesen Sie mehr

Commodity-TV vor Ort...

Besser informiert für Ihren Anlage-Erfolg!

Nächster Rohstoffzyklus in den Startlöchern! Immenser Hebel bei verschiedenen Unternehmen! Und wir sind für Sie am Puls der Zeit, für Ihren Anlegeerfolg!

Lesen Sie mehr

Gold Royalty auf Rekordjagd...

Gold nahe Rekordhoch und bei dieser Firma der nächste Quantensprung bei den Quartalszahlen!

Trotz jüngster Kurskorrekturen halten Analysten aufgrund weiterhin intakter Treiber an ihrer Goldpreisprognose von 4.900 USD/Unze bis Ende 2026 fest. Hier zahlt sich Gold Royaltys geniales Geschäftsmodell besonders aus.

Lesen Sie mehr

OR Royalties / Gold Royalty

Erfolgreiche Investments mit Royalty-Unternehmen

Steigende Preise bei den Edelmetallen oder auch bei Industriemetallen wie Kupfer machen sich beim Umsatz von Royalty-Gesellschaften bemerkbar.

Lesen Sie mehr

Blue Moon Metals / Sibanye-Stillwater

Edelmetalle auf dem Prüfstand

Gold, Silber, Platin und Palladium sind bei Anlegern beliebt. Steigen die Preise dieser Edelmetalle, profitieren besonders die Bergbauunternehmen.

Lesen Sie mehr

+++ Ruhe vorm Sturm +++

Critical Metals Projekt vor Initial-Zündung!

Diesem Unternehmen stehen alle Türen offen! Ob sich bereits die ersten Big Player die Hände reiben, um nicht nur nach den Sternen, sondern direkt nach diesem Mond zu greifen?

Lesen Sie mehr

Mogotes Metals / Meridian Mining

Kupfer - faszinierende Eigenschaften und Chancen für Anleger

Die Kupfernachfrage wird weiter steigen, da besteht Einigkeit. Ein wichtiger Treiber sind die wachsenden Rechenzentren.

Lesen Sie mehr

Schlau durch Commodity-TV

Der TV-Kanal für Ihren Anlage-Erfolg! Jetzt schon den nächsten Boom vorbereiten!

Nächster Rohstoffzyklus in den Startlöchern! Immenser Hebel bei verschiedenen Unternehmen! Und wir sind für Sie am Puls der Zeit, für Ihren Anlegeerfolg!

Lesen Sie mehr

Jede Woche neu!

Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 39-2025

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Lesen Sie mehr

Vizsla Royalties / Vizsla Silver

Gold und Silber - Geopolitik, Emotion und industrielle Nachfrage

Edelmetalle und Minenwerte gehören ins Portfolio. Silber könnte dabei der Hebel sein.

Lesen Sie mehr

Green Bridge Metals / Aurania Resources

Es leben die Batteriemetalle - auch in Entenhausen wird jetzt elektrisch gefahren

Die Welt befindet sich im Zeitalter der Elektrizität. Auch Donald Duck hat in der neuesten Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs sein Auto umgerüstet.

Lesen Sie mehr

Gold-Upgrade für fette Gewinne

Aus Kupfer-Insider wird Gold-Maschine: Dieser Deal lässt Ihr Depot strahlen!

Brownfield-Goldprojekt mit Ressource, Infrastruktur und "Heap-Leach'-Historie - flankiert von Osisko Development, OR Royalties und einer in Mexiko bestens bewährten Gründergruppe!

Lesen Sie mehr

Osisko Development / Miata Metals

Gold gehört in jedes gut diversifizierte Portfolio

Treiber für den Goldpreis gibt es viele. Ein bedeutender ist der Drang der Schwellenländer nach mehr Unabhängigkeit vom US-Dollar.

Lesen Sie mehr

Es thront an der Spitze!

Das ist die neue Leitwährung mit Stabilitätsgarantie!

Gold ist die größte offizielle Finanzreserve - erstmals seit Jahrzehnten über US-Staatsanleihen!

Lesen Sie mehr

Sitzt wie die Spinne im Netz

Danach giert die Rüstungsindustrie! Der Fixstern am Gold- und Antimon-Himmel!

Hochgradige Gold- und Antimon-Gehalte in Australien machen dieses Unternehmen zu einem heißen Übernahmekandidaten!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: XD0002058432,189388994,191342477