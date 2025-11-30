Wenn sich ein bekanntermaßen aktivistischer Aktionär bei einem Unternehemn aus der Deckung wagt und den Komplettverkauf verlangt, dann sollten Anleger aufmerksam werden - und mitverdienen. Um welche Aktie es geht. Schon seit September entspint sich eine ziemlich spannende Aktivistenkampagne bei der US-Firma Clear Channel Outdoor(CCO), deren Aktien auch in Deutschland gehandelt werden. Anson Fund fordert den Außenwerber auf, sich aktiv um Käufer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
