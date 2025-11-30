Wer glaubt, dass die Rallye an den Aktienmärkten bald enden müsse, unterliegt womöglich einem Denkfehler. "Aktienmärkte können prinzipiell ewig steigen", sagt Bestseller-Autor Gerd Kommer im wO TV-InterviewWie ETF-Experte Gerd Kommer erklärt, kommt es für Anleger darauf an, den globalen Markt zu betrachten anstatt einzelner Länder oder Branchen. Denn während lokale Märkte durch Kriege, Krisen oder politische Umbrüche dauerhaft abstürzen können, gilt das für den Weltmarkt nicht. "Wenn der globale Aktienmarkt untergeht, geht die Menschheit unter", so Kommer zugespitzt. Zweiter verbreiteter Irrtum: Der steile Anstieg der Kurse in jüngerer Zeit sei ein Warnsignal. Kommer verweist auf den …