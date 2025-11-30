Hot Stocks: KW 48 / 2025 - Top-Bekleidungsaktien im Check!

Fundamentale Stärke trifft auf charttechnische Impulse in der Black Week!

Die aktuelle Zeit, in der sich der Black Friday und der Cyber Monday befinden, ist die profitabelste Zeit des Jahres für den Einzelhandel. Die Erwartung starker Umsätze in der Black Week und dem anschließenden Weihnachtsgeschäft stützt die gesamte Einzelhandelsbranche. Es wird in vielen Regionen mit Rekordausgaben gerechnet.

Unternehmen wie Ross Stores und TJX operieren im Off-Price-Segment (Discount), welches oft weniger stark unter einer schwächeren Konjunktur leidet, da Verbraucher gezielt nach Preisvorteilen suchen. Diese Unternehmen gelten in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als relativ widerstandsfähig. Ross Stores und Gap haben kürzlich ihre Quartalszahlen veröffentlicht und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Abercrombie & Fitch hat mit der Marke Hollister den Geschmack der jungen Zielgruppe sehr gut getroffen und die Lagerbestände effizient gemanagt.

Abercrombie & Fitch (ANF)

Die Aktie von Abercrombie & Fitch hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Performance gezeigt, ausgelöst durch die übertroffenen Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2.36 USD schlug das Unternehmen die Analystenschätzungen deutlich. Dieser Erfolg beruht maßgeblich auf der anhaltenden Stärke der Marke Hollister, die im aktuellen Quartal ein zweistelliges Wachstum verzeichnete, und einer erfolgreichen Neuausrichtung. Als Reaktion auf diese fundamentalen Daten und die angehobene Jahresprognose des Managements erlebte die Aktie einen explosiven Kurssprung, wodurch sie wichtige Widerstandsniveaus durchbrach und einen starken, bullischen Charttrend bestätigte. Anleger sollten jedoch beachten, dass Abercrombie & Fitch ein historisch volatiler Einzelhandelstitel bleibt und der zukünftige Erfolg weiterhin eng an die erfolgreiche strategische Umsetzung gebunden ist.

Ralph Lauren (RL)

Die Aktie von Ralph Lauren hat in der jüngeren Vergangenheit von der positiven Stimmung im Einzelhandelssektor profitiert, insbesondere nach starken Quartalsergebnissen der Konkurrenz und den Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft. Das Unternehmen präsentierte solide Zahlen für das zweite Geschäftsquartal, wobei die bereinigte operative Marge über den Erwartungen lag, was auf ein erfolgreiches Kostenmanagement und Preissetzungsmacht hindeutet. Strategisch setzt Ralph Lauren auf die Premiumisierung seiner Marke und die Expansion in internationalen Märkten, was die langfristige Wachstumsstory stützt. Charttechnisch zeigt sich die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend, gestützt durch die positiven fundamentalen Impulse der gesamten Branche. Dennoch bleibt der Konsum im Luxussegment anfällig für konjunkturelle Schwankungen, was ein ständiges Beobachtungskriterium darstellt.

TJX Companies (TJX)

TJX Companies hat kürzlich starke Quartalszahlen für Q3 präsentiert, wobei der bereinigte Gewinn pro Aktie und der Umsatz die Erwartungen deutlich übertrafen, was die Widerstandsfähigkeit des Off-Price-Geschäftsmodells unterstreicht. Das Unternehmen, dessen Marken wie TK Maxx und Marshalls agieren, profitiert weiterhin stark von der preisbewussten Kauflaune der Verbraucher, die gezielt nach Markenartikeln zu günstigeren Preisen suchen. Nach der Zahlenvorlage hat das Management die Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben, was dem Markt große Zuversicht signalisiert. Die Aktie setzte ihren langfristigen Aufwärtstrend fort, wobei sie charttechnisch über alle wichtigen gleitenden Durchschnitte notiert. Das Unternehmen ist als Defensivwert im Einzelhandel bekannt, da es in wirtschaftlich unsicheren Zeiten tendenziell besser performt.

Ross Stores (ROST)

Ross Stores hat vor Kurzem ebenfalls mit starken Quartalszahlen geglänzt, welche die Markterwartungen deutlich übertrafen und einen Kurssprung auslösten. Das Unternehmen ist ein Hauptprofiteur des anhaltenden Trends zum preisbewussten Einkaufen (Value-Hunting), da es Markenwaren zu stark reduzierten Preisen anbietet. Aufgrund der exzellenten Performance und der hohen Kundennachfrage erhöhte das Management seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr und signalisierte somit Optimismus für das Weihnachtsgeschäft. Charttechnisch durchbrach die Aktie nach den Nachrichten wichtige Widerstände und befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Ross Stores gilt, ähnlich wie TJX, als widerstandsfähiger Einzelhändler in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld.

Gap (GAP)

Gap zeigte zuletzt eine positive Entwicklung, angetrieben durch eine bessere Leistung, als erwartet im letzten Quartal, insbesondere durch eine Erhöhung der vergleichbaren Umsätze in Schlüsselmarken wie Old Navy. Das Unternehmen profitiert von einer erfolgreichen Neuausrichtung und effektiven Marketingkampagnen, welche die Nachfrage wieder steigern konnten. Das Management zeigte sich optimistisch bezüglich des Abbaus der Lagerbestände und der Verbesserung der Bruttomargen. Charttechnisch reagierte die Aktie positiv auf die Nachrichten, durchbrach wichtige Widerstände und signalisiert einen Wechsel von einer Seitwärts- in eine Aufwärtsbewegung. Dennoch muss Gap weiterhin im hart umkämpften Bekleidungseinzelhandel beweisen, dass die Trendwende nachhaltig ist.

Tagescharts vom 28.11.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2025

