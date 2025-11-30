Bei diesen bekannten Aktien haben Insider in der vergangenen Woche Anteile verkauft oder neu aufgestockt. Das müssen Anleger jetzt wissen: Insider-Transaktionen gelten für viele Anleger als wichtige Entscheidungsmetrik. So signalisieren Käufe für einige Marktteilnehmer Vertrauen des Managements in das eigene Unternehmen oder eine Unterbewertung der Aktie. Verkäufe werden dagegen häufig dahingehend gedeutet, dass die Insider mehr wissen als der Rest ...

