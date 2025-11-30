Die Intel-Aktie notiert derzeit bei 35 EUR und hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Sprung hingelegt. Grund dafür sind neue Spekulationen über eine mögliche Partnerschaft mit Apple, Fortschritte bei Intels 18A-Fertigung und anhaltende Diskussionen über TSMCs laufende Untersuchungen - Faktoren, die den Markt erneut in Bewegung bringen.Apple-Gerücht als Funken - 18A als möglicher Wendepunkt Die vielleicht wichtigste Meldung: Apple ...

