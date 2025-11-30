Immer mehr Menschen nutzen KI-Tools wie ChatGPT als persönliche Einkaufshilfe - mit Erfolg. Zum diesjährigen Black Friday hat OpenAI sogar ein neues Feature namens "Shopping Research" eingeführt. Der Black Friday ist zwar vorbei, aber das Vorweihnachtsgeschäft läuft weiter. Wie Heise berichtet, wurde im Rahmen des Aktionstags global ein Umsatz in zweistelliger Milliardenhöhe generiert. Dabei scheint KI in diesem Jahr erstmals für viele eine wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n