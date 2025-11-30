Ripple: XRP legt 16 % zu - PepeNode überzeugt mit 580 % Staking-Rendite

Der Kryptomarkt zeigt sich am Wochenende richtungslos - doch XRP fällt innerhalb der Top 10 durch auffällige Stärke auf. Während viele große Coins seitwärts laufen, legt XRP rund 1,5 Prozent am Tag und etwa 15 Prozent in der Woche zu. Besonders bemerkenswert ist jedoch ein anderer Faktor: Institutionelle Anleger haben innerhalb von nur zwei Wochen rund 666,6 Millionen US-Dollar in XRP-ETFs investiert. Das könnte ein entscheidender Wendepunkt sein.

XRP-ETFs ziehen massive Mittel an - bullisches Signal trotz schwachem Markt

Die neuen XRP-ETFs zeigen bereits kurze Zeit nach ihrem Start ein starkes institutionelles Interesse. Allein im November flossen 666,6 Millionen US-Dollar in die Produkte - ein deutliches Zeichen, dass Investoren XRP trotz eines schwierigen Marktumfelds als vielversprechend einschätzen.

Dies ist umso bemerkenswerter, da Bitcoin- und Ethereum-ETFs in derselben Phase eher Abflüsse verzeichneten. XRP hingegen:

legte um rund 16 % zu

verzeichnet steigendes Handelsvolumen

gewinnt institutionelle Aufmerksamkeit

Auch der Start eines fünften Spot-XRP-ETFs steht kurz bevor. Da jeder ETF vollständig mit realem XRP besichert sein muss, entsteht zusätzlicher Nachfrage- und Verknappungsdruck - ein Mechanismus, der langfristig stark preistreibend wirkt.

On-Chain-Daten: XRP-Angebot sinkt, Nachfrage steigt - bullish!

Die Kennzahl Exchange Net Position Change zeigt, dass seit Mitte Oktober große Mengen XRP von Börsen abgezogen werden. Dies reduziert das sofort verfügbare Angebot, während ETF-Nachfrage und Investoreninteresse steigen.

Bullisches Muster:

Weniger XRP auf Exchanges - geringeres Angebot

- geringeres Angebot ETF-Besicherung - stetige Nachfrage

- stetige Nachfrage Mehr Liquidität im ETF-Handel - stabilere Marktstruktur

Steigende Nachfrage trifft auf sinkendes Angebot - ein klassisches Muster für mögliche Rallye-Phasen.

Mine-to-Earn-Alternative: PepeNode bietet über 580 % Staking-Rendite

Neben XRP rückt besonders PepeNode in den Fokus spekulativer Anleger. Das Projekt führt ein spielerisches Mining-Konzept ein, das ohne Hardware, Stromkosten oder technische Hürden auskommt. Alles geschieht in einer virtuellen Mining-Simulation, die wie ein Strategie-Game funktioniert.

Kernpunkte des PepeNode-Systems:

virtuelle Nodes statt echter Hardware

modularer Ausbau eines digitalen Serverraums

Erträge in PEPENODE , PEPE , FARTCOIN

, , deflationäre Token-Mechanik durch permanentes Burning

aktuell bereits über 2,2 Mio. US-Dollar im Presale

Hinzu kommt: über 580 % APY Staking-Rendite machen das Projekt zusätzlich attraktiv.

Der Token ist im Presale erhältlich - der Preis steigt bereits morgen, was frühen Investoren ein potenzielles Vorteilspotenzial bietet.

