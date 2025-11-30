Auf dem Parteitag der Grünen in Hannover haben sich die Abgeordneten mehrheitlich für die Rückkehr des 9-Euro-Tickets ausgesprochen -Â und damit die ursprüngliche Idee des Bundesvorstands durchkreuzt. Es ist nicht die einzige kontroverse Forderung. Im Sommer 2022 hatte die Ampel-Regierung mit dem 9-Euro-Ticket ein millionenfach genutztes Angebot an den Start gebracht. Nach Ablauf der dreimonatigen Laufzeit wurde das mittlerweile in Deutschlandticket ...

