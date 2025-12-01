Köln (ots) -Radiofeature von Christian SchifferImmer mehr Menschen wenden sich mit ihren Sorgen, Ängsten oder Sehnsüchten an künstliche Intelligenzen. Chatbots hören zu, spenden Trost, geben Ratschläge - und werden so für manche zur seelischen Stütze. Aber Chatbots bieten nicht immer harmlose Hilfe. Nutzerinnen und Nutzer können eine bedenkliche emotionale Abhängigkeit entwickeln - bis hin zu Zuständen, die inzwischen als "AI Psychosis" diskutiert werden.Im ARD Radiofeature "Künstliche Nähe" werden die Gefahren und die Chancen von KI Chatbots ganz konkret. Antony chattet intensiv mit einer KI - bis er nicht mehr zwischen der Realität und einer Wahnwelt unterscheiden kann. Für Lina ist Künstliche Intelligenz eine Retterin, die ihr in einem lebensgefährlichen Moment geholfen hat.Gefährlich werden kann vor allem der Hang von KI-Chatbots, Nutzerinnen und Nutzer in allem, was sie äußern, zu bestätigen.Dahinter stehen knallharte ökonomische Interessen - vor allem der Verkauf möglichst vieler Abos.Forschende sprechen von "Chatbait": einer neuen Form des Clickbait - nicht für Klicks, sondern für Zuwendung. Die Folgen sind schwer abzuschätzen. Es ist das "größte psychologische Experiment der Menschheitsgeschichte", so der Autor Christian Schiffer.Was passiert also, wenn Maschinen zu Freunden und Therapeutinnen werden - und welche Chancen und Gefahren liegen darin, wenn wir beginnen, das Vertrauen in unser Innerstes an Algorithmen auszulagern? Darum geht es in dem ARD Radiofeature, das ab Montag, 01.12., in der ARD Audiothek verfügbar ist.Christian Schiffer ist Autor, Speaker und leitet im BR das Ressort "Netzwelt". Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Politik, Popkultur und digitale Medien. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2024 mit dem Grimme Online Award. Er ist Redakteur von "Der KI-Podcast", dem ARD-Podcast zur KI-Revolution, und war zuletzt Co-Autor des Erfolgspodcasts "Die Peter Thiel-Story".Lineare Sendetermine:MDR KulturDienstag, 02. Dezember 2025, 20:05 Uhrhr2-kulturDonnerstag, 04. Dezember 2025, 15:04 UhrSWR KulturFreitag, 05. Dezember 2025, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 06. Dezember 2025, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 06. Dezember 2025, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 06. Dezember 2025, 18:05 UhrNDR InfoSonntag, 07. Dezember 2025, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 07. Dezember 2025, 13:04 UhrEine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD Radiofeature 2025.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6169203