Beijing (ots/PRNewswire) -Die Weltmesse für grüne Entwicklung, Investitionen und Handel 2025 und die China Green Food Expo begannen am Donnerstag in Nanchang, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangxi. Die Veranstaltung hat über 2.500 Aussteller, 900 Einkäufer und 300 Investoren aus 68 Ländern und Regionen angezogen.Bislang wurden während der Expo 66 Projekte im Wert von 45 Milliarden Yuan unterzeichnet.Die Ausstellung umfasst sechs Hauptbereiche, darunter grüne Industrien und internationaler Austausch, und erstreckt sich über eine Fläche von rund 45.000 Quadratmetern. Im Mittelpunkt stehen aufstrebende Sektoren wie neue Energien, künstliche Intelligenz und die Low-Altitude-Economy. Um gezielte Geschäftskontakte zu fördern, wurden 17 thematische Wirtschafts- und Handelsveranstaltungen organisiert.Unter dem Motto "Digitale Intelligenz für eine grüne Zukunft, offenes Jiangxi für eine gemeinsame Welt" zielt die Messe darauf ab, Erfahrungen im Bereich der grünen Entwicklung und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.Als Chinas einzige Pilotzone für nationale Experimente im Bereich der ökologischen Zivilisation und Mechanismen zur Realisierung des Werts ökologischer Produkte hat Jiangxi bemerkenswerte Fortschritte im Bereich des Kohlenstoffmarktes und des Emissionshandels erzielt, wobei mehrere Reforminitiativen landesweit repliziert wurden.Der Mehrwert der Hightech-Fertigung in der Provinz macht 23 Prozent der gesamten Industrieproduktion über einer bestimmten Größe aus, während grüne Industrien wie neue Energien und Umweltschutz rasch expandieren.Die von der Volksregierung der Provinz Jiangxi veranstaltete Messe hat sich seit ihrer Gründung 2009 zu einer wichtigen globalen Plattform für grüne Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit entwickelt.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348540.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2834641/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-messe-fur-investitionen-und-handel-im-bereich-grune-entwicklung-in-nanchang-im-osten-chinas-eroffnet-302628675.htmlPressekontakt:Shanshan Gu,1054852417@qq.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6169208